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2027年我国交通物流降本提质增效将取得显著成效

2024年11月12日20:17 | 来源：新华网
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新华社北京11月12日电（记者叶昊鸣、王聿昊）记者12日从交通运输部获悉，交通运输部、国家发展改革委近日印发《交通物流降本提质增效行动计划》，明确到2027年，交通物流降本提质增效取得显著成效，社会物流总费用与国内生产总值的比率力争降低至13.5%左右。

据交通运输部相关负责人介绍，交通物流具有先导性、基础性、保障性作用，行动计划提出了加快建设国家综合立体交通网、深入推进运输结构调整优化、推进交通物流与产业融合发展等18项具体举措，旨在加快推进交通物流结构性、系统性、制度性、技术性、综合性、经营性降本提质增效，更好服务经济社会高质量发展。

根据行动计划要求，到2027年，国家综合立体交通网主骨架更加完善，基础设施联网补网强链深入推进，运输结构持续优化，全国铁路货物运输周转量较2023年增长10%左右，港口集装箱铁水联运量年均增长15%左右，综合交通运输体系改革等取得重大突破，多式联运“一单制”“一箱制”加快推广，货运组织效率大幅提升，培育形成一批具有国际竞争力的领军企业，交通物流对现代化产业体系建设的支撑作用更加突显。

(责编：杨光宇、胡永秋)
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