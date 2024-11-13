本报记者 刘军国 申智林 刘洪超

数据来源：国家统计局、国家信息中心

制图：张芳曼

国家信息中心最新数据显示，10月份，我国线下消费热度指数同比增长8.2%，较上月提升2.9个百分点，增速连续两个月稳步提升。作为线下零售业的重要业态，便利店、专业店、超市加快创新转型，为提升消费热度作出贡献。

——编 者

中午时分，湖南长沙市民周女士走进小区附近的一家零食店，这里的零食以小包装散称为主。“每类商品挑选一两个，既能尝到更多口味，又能避免浪费。”周女士说。

调整商业结构、创新发展方式、提升服务能力……近年来，以便利店、专业店、超市为代表的实体零售业加速创新转型，越来越受到消费者青睐。国家统计局数据显示，实体零售平稳增长，前三季度，限额以上零售业单位中，便利店、专业店、超市零售额同比分别增长4.7%、4.0%、2.4%。

便利店

提供商品，更提供服务

傍晚，走进便利店，买点包子、玉米、烤肠，再加杯鲜奶，自助结账——如今，不少年轻人常会去便利店解决吃饭问题，节省时间又经济实惠。

作为一种便捷高效的零售业态，便利店广泛分布在住宅小区、写字楼、地铁站等人群密集处，市场容量逐渐扩大。

记者走进位于浙江杭州拱墅区河东路的十足便利店，只见不到100平方米的店里，各类零食、饮料、洗化用品等一应俱全。店长陆文慧说，十足便利店从浙江温州起步，如今开到了国内多个城市。

杭州十足便利店有限公司行政总监宋颖杰介绍，努力贴近周边社区、商圈的消费需求，是便利店转型发展的秘诀。“烧菜用的调料、小孩子喜欢的玩具，店里都能找到，‘麻雀虽小，五脏俱全’。”宋颖杰说，河东路店增高货架，把商品增加约300种。

杭州临平区的一家店面，结合周边写字楼较多、客户群体年轻化的情况，在选品上侧重满足办公需求，除了增加笔记本、订书机等商品，还在店门口增设专门的用餐休息区，解决店内用餐空间小的痛点。

早餐、午餐、下午茶、晚餐、夜宵，为满足顾客日常就餐需求，“十足”规划了一日五餐的消费场景，涉及各类鲜食商品。十足集团有限公司集团办公室主任吴文旗介绍，公司今年在温州建立了鲜食工厂与鲜食研发中心，计划年底投产。

记者了解到，近年来，浙江的便利店普遍在商品力、营运力、数字化能力上实现提升，着重从自有品牌的规划、研发、经营等环节进行创新，获得了稳定的经济效益。

专业店

更新零售场景，增强消费体验

“零食很忙”是湖南长沙的一家专业店，单品超1700个，98%以上是零食或即食、即饮产品，其中约一半是散称类商品。商品琳琅满目，购买数量不限，“一个也能买”，走进店内的消费者，很难空手而归。

“零食是快消品，消费者有较强的‘即买即得’需求，这为线下新零售提供了广阔空间。”湖南爱零食科技有限公司常务副总经理熊颖说。

零食企业大多选择将门店下沉至社区，在营业全时段服务不同消费群体。湖南鸣鸣很忙商业连锁有限公司公共关系负责人雷佳烨介绍，公司1.2万家门店中，有近三成下沉至常住人口达一定规模的乡镇。

在门店运营层面，零食企业为消费者创设具有沉浸式体验感的消费场景。

1米多长的辣条、直径近20厘米的果冻、巨大包装的薯片……在长沙解放西路，“零食很大”的门店成为不少年轻人的打卡点。“这些特色商品营造的消费场景非常新鲜，对青少年尤其具有吸引力。”湖南娄底市民周先生特意来到店里，给孩子买了四五种零食。

“仅一个果冻柜台，就需要5个理货员同时理货，日销果冻超过4000个。”店长李心林说，“门店日营业额在50万元以上。”

“体验之外，消费者也注重性价比，质优价宜的产品具有长久吸引力。”雷佳烨表示，零食销售企业通过搭建信息平台，重塑供应链系统，减少流通中间环节，压低商品流通成本。

“零食行业的良好发展，得益于相关企业对市场的观察、对消费者需求的精准把握和对营销方式的持续创新。年轻人是长沙零食行业的主要消费群体，他们对零食品类的多样化和品质化需求，推动了市场快速发展。”长沙市商务局有关负责人表示。

超 市

创新经营模式，提供优质服务

“商品多、价格实惠，在手机上就能下单，还能送货到家。买的东西如果不影响二次销售，在他们的任意一家门店都能退换。”在比优特超市辽宁沈阳新生活广场店，正在选购商品的市民吴女士说。这家几个月前刚开业的超市，经营面积超过9700平方米，商品种类超2万种。

“品类齐全、价格便宜是我们的优势，这得益于强大的商品供应链，尤其是生鲜商品，90%以上从产地直采。”店长韩红梅介绍。

“为了提升竞争力，我们较早实行了生鲜商品产地直采模式，采购员遍布各地。”比优特商业集团战略运营部部长刘文亮说。

在沈阳，16家比优特超市取消库房，将腾出的面积用于经营。这些超市由统一的库房进行商品配送，节约人力成本，提升商品周转率。在人才培养方面，比优特从2012年开始成立企业内部的培训部门，培养管理和技术人才，截至目前开设培训班超200期，累计受训5000多人，先后输送管理及技术人才500多人，为快速开店提供保障。“1至10月，超市在沈阳实现零售总额19.98亿元，比去年同期增长7.4亿元。”刘文亮表示。

据悉，沈阳对引进首店的大型商超和商业综合体提供一次性资金支持和奖励，支持企业开展品牌首发首秀活动，对品牌首店入驻给予租金补助并将企业高管纳入人才认定范围，吸引大型商超企业投资。

本期统筹：田先进

《 人民日报 》（ 2024年11月13日 03 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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