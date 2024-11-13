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满足多样需求 激发消费活力（专家点评）

张继行
2024年11月13日06:19 | 来源：人民网－人民日报
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　　便利店、专业店、超市是我国零售业的三种主流业态，前三季度均保持稳定增长的发展态势。

　　以便利店为例，其具有距离近、服务时间长等优势，能够更好满足消费者的即时购物需求。在此基础上，不少便利店不断优化商品组合和服务，根据季节、天气等定期更新商品品类，更好满足消费者的多样化、个性化需求。一些便利店还增设自助结账、提供加热食品服务等，主动拥抱线上实现即时零售，全方位提升消费者购物体验，成为一刻钟便民生活圈不可或缺的部分。

　　便利店、专业店、超市等不仅是线下零售业的主体，也是商品流通的重要载体。前几年，一些零售店受线上冲击、行业转型等影响，经营暂时出现困难。如今，很多零售店适应消费需求新变化，增强商品、服务、业态等对需求变化的适应性和灵活度，人气重新旺起来。

　　线下购物能满足集购物、娱乐、休闲、饮食、出游于一体的社会性需求，以及消费者面对面选购、拥有和使用商品的即时性需求。依托我国超大规模市场，实体零售业的未来充满希望，要紧跟消费需求升级趋势，加快线上线下融合、传统业态和新业态融合、购物与休闲等服务融合，持续打造消费新场景、新业态、新体验，形成不同于线上的新优势，实现高质量发展。

　　（作者为中国贸促会研究院会展经济研究部副主任，本报记者王珂采访整理）

　　《 人民日报 》（ 2024年11月13日 03 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)
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