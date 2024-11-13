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2023年我国研发经费投入超3.3万亿元

同比增长8.4%

2024年11月13日06:19 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京11月12日电  （记者刘志强）日前，国家统计局、科学技术部和财政部联合发布了《2023年全国科技经费投入统计公报》（以下简称《公报》）。《公报》显示，2023年我国研究与试验发展经费（以下简称“研发经费”）投入总量突破3.3万亿元，达到33357.1亿元，比上年增长8.4%，保持稳定增长趋势，增速高于“十四五”时期“全社会研发经费投入年均增长7%以上”的规划目标。

　　据了解，我国研发经费总量于2012年突破1万亿元，2019年突破2万亿元，2022年突破3万亿元，目前位居世界第二位。研发经费投入持续加大，为我国加快实现高水平科技自立自强提供了有力保障。

　　从投入强度看，2023年我国研发经费投入强度为2.65%，比上年提高0.09个百分点，提升幅度快于“十三五”以来年均水平0.02个百分点，延续较快提升态势，在全球位列第十二位，接近OECD（经济合作与发展组织）国家平均水平。

　　《公报》显示，企业、政府属研究机构和高等学校是我国研发活动的三大执行主体。2023年，这三大执行主体研发经费分别为25922.2亿元、3856.3亿元和2753.3亿元，分别比上年增长8.6%、1.1%和14.1%。

　　《 人民日报 》（ 2024年11月13日 03 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)
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