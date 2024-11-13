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一家企业和中试平台的双向奔赴（走进产业地标·在高新区感受新质生产力）

本报记者 王 政 邱超奕 刘温馨
2024年11月13日06:19 | 来源：人民网－人民日报
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　　中试产线员工正在进行一款智能相机模组的小批量试产。
　　张 佳摄

　　习近平总书记强调：“发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点。”“必须继续做好创新这篇大文章，推动新质生产力加快发展。”

　　国家级高新区，是经国务院批准建立的以发展高技术产业、促进科技与经济结合为目标的科技产业园区，是发展新质生产力的重要载体。目前，我国已有178家国家级高新区，在创新能力、企业实力、产业竞争力方面具有独特优势。记者日前走进其中的4家高新区，了解当地以科技创新推动产业创新的做法与成效，感受新质生产力蓬勃发展的良好态势。

　　——编  者

　　

　　走进成都臻识科技发展有限公司总部，一幅世界地图光点闪烁：140多万台智慧交通设备遍及104个国家和地区，服务近1.5亿客户。公司从创立到成为国家级专精特新“小巨人”企业，用时不到12年；从推出首款车牌识别设备，到成为国内市场占有率超五成的“隐形冠军”，仅用3年时间。“从开发试验样品到诞生畅销产品，是中试平台助我们完成了‘关键一跃’。”臻识科技董事长任鹏感慨道。

　　中试，是把处在试制阶段的新产品转化到生产过程的过渡性试验。创新“从0到1”“从1到10”，再从“10到N”，企业科技成果转化之路上，中试平台能解决哪些难题？如何与企业互补成长？在成都高新区，记者深入了解到一家“小巨人”企业和中试平台的双向奔赴。

　　“从0到1”——

　　中试平台助力创意变产品，将创新成果从“书架”搬上“货架”

　　臻识科技的产品展区里，摆着一台车牌识别相机。这是他们推出的首个“爆款”产品，也是国内最早一批车牌识别相机，效率是人工作业的3倍多。2014年上市以来，在100多个国家和地区广泛应用。

　　领先产品源自专业积累。任鹏带领的创业团队大多来自电子科技大学，是国内最早掌握相关核心技术的团队之一，多年钻研图像识别检测跟踪三维配准技术。2012年前后，车牌识别应用兴起，他们创办公司、扎进“蓝海”。

　　当时，很多停车场出入口大多还需人工取票，而车牌识别相机能帮助停车场实现无人值守。

　　没想到，当软件要转化成硬件产品时，困难重重。起初，团队跑到广东找工厂做样机，结果订单量太小，大工厂不接单。随后又摸索自建产线，却越做越发现“隔行如隔山”。

　　“硬件制造对我们太陌生，公差、制程、供应链等要求五花八门，很多环节‘两眼一抹黑’。”任鹏苦笑，硬着头皮做出的样机质量堪忧，返修率高达10%。

　　产业化遭遇“拦路虎”，怎么办？

　　焦头烂额之际，2014年，通过朋友介绍，任鹏结识了高新蜂鸟智能硬件中试平台（以下简称“蜂鸟平台”）负责人田勇。他的一句话，正中臻识科技的痛点：“初创企业更偏向技术研发，但创意转化为产品必须具备可制造性，如果缺乏工程能力和市场意识，成果很难从‘书架’搬上‘货架’。”

　　“专业的事交给专业的人办。原料采购、产线布局、运行管理，对我们而言投入大、链路长、门槛高，中试平台恰好能一站式解决。”任鹏看到了转机。

　　另一边，田勇着手对企业做可行性评估。“技术有啥创新性？产品是否可制造？市场前景在哪里？这些问号，心里先要有底。”田勇说，经过对企业技术积累、行业前景、团队协作等深入调研后，他们坚定了合作信心。

　　很快，蜂鸟平台和臻识科技一道对样品拆解复盘，找出返修率高的“病因”：样品设计是靠谱的，问题就出在制造上。经过一番产品改模和工艺调整，第一批产品成功上市，打开了市场。

　　“从1到10”——

　　中试平台赋予企业供应链、设备、工程三大能力

　　位于成都高新区的蜂鸟智造中试基地，洁净的车间里，工人们在试产装配线上组装路内巡检四目相机。这是臻识科技研制的新一代产品，实现了相机对目标的高精度定位和实时实景数字孪生，目前已应用于智慧停车等场景。

　　从双目、四目相机，到球机、枪机等，10年来，企业的智慧交通产品不断迭代升级，每年都要找蜂鸟平台试产几十种产品。“从这里走完中试，我们才敢放心推向市场。”任鹏说。

　　“中试能为企业创新提供更低成本试错的机会，在产品投产前查找问题、弥补缺陷。”田勇解释，提高产业化成功率的关键，在于中试平台的三大能力，即供应链能力、设备能力和工程能力。

　　先看供应链能力。“产品要转向规模化生产，如何配套供应链是一大难题。中试平台深度介入供应链，可提供多样化解决方案，既能根据客户需求推荐供应商，也可以托管包办，完成‘交钥匙’工程。”田勇举例说，曾经，像臻识科技等企业要去各地一家家寻找供应商，蜂鸟平台经过多年积累，在川渝地区掌握了完善的智能硬件供应链，本地化率达到90%，能更快匹配客户量产需求。

　　“小到存储器、芯片，大到结构件、钣金件，通过中试平台都能找到。”任鹏回忆，他们曾想选用一款使用寿命一年以上的电池电源，试了很多产品都没达到效果，向蜂鸟平台提出需求后，很快就对接到供应商。

　　设备能力也很重要。智能相机对硬件性能要求较高，光学、机械、结构等检测项目繁多，以前得找不同机构送检，很容易拖延产品开发。近几年，蜂鸟平台专门建设了检测室，各类设备一应俱全，既帮企业节省了检测时间，还能及时发现并推动解决产品振动、防水、信号屏蔽等方面的问题。

　　最关键的是工程能力。创新成果转化过程中，既懂科技又懂工程的人才十分稀缺，而蜂鸟平台聚集了近百名工程师，能从项目管理、质量控制、工程工艺等方面对产品提出改进方案。

　　“在项目前期，蜂鸟平台工程师就会加入我们，一起研判解决设计、制造、返修等方面问题，把更多风险排除在量产之前。”任鹏说。

　　研制一款高位车牌识别相机时，中试平台起了重要作用，臻识科技是国内首家将相机云台小型化并做进护罩内的企业，这种设计能提升设备运行可靠性，但也导致相机视窗玻璃面积更大，引发起雾等问题。合作中，蜂鸟平台的工程师帮助臻识科技工作人员调整玻璃材质，并从疏水涂层、内部加热等多方面给出优化办法。

　　蜂鸟平台提供的中试服务并非“免费的午餐”。“中试平台也要考虑经营，创新项目概念验证、成熟度验证、可靠性验证等环节都会向企业收取服务费，这更考验平台的市场经验和工程能力。项目孵化越成功，企业中试订单和合作才会越多，这将促进企业创新与中试平台相辅相成、形成良性循环。”田勇透露，蜂鸟平台运营已持续多年实现盈利，中试服务收入过亿元，与120多家产业链上下游企业和19家高校院所开展合作，成功转化创新成果200多件。

　　“从10到N”——

　　完善“中试+”生态，为加快科技成果转化提供更多配套服务

　　成都高新区一处停车场内，充电桩车位上竖起一排排地锁。随着汽车驶入，车位管理智能相机识别是新能源车，地锁随即落下，充电完成后将自动提醒车辆驶离。“这套产品受到市场欢迎，目前每月出货量达上千台。”在任鹏看来，随着新产品越来越多，企业的创新需求已经不限于中试，对前期研发、应用场景、企业融资等配套服务的需求也越来越多。

　　“对平台自身来说，做中试如同‘寻宝’，投入周期长、不确定性高，要实现长远发展，不能只做中试这‘一锤子买卖’，而要用好中试积累的产学研用资源，延伸更多创新服务。”田勇向记者介绍了完善创新服务链条的几种新方式——

　　“中试+应用场景”。中试平台与高新区合作，引导央企、国企为中试项目提供应用场景，开展验证示范。

　　“中试+概念验证”。蜂鸟平台在创新链上游与高校院所加强合作，为企业提供人才支持，同时还为企业提供知识产权布局、保护、运营等专业服务。

　　“中试+人才培育”。蜂鸟平台与国家技术转移西南中心共建技术经理人中试实训基地，为高校院所、初创企业培育更懂产业的科创人才。今年已实训培育技术经理人400余人。

　　建设中试平台，成都高新区始终突出市场化，并在市场自发合作的基础上对“中试+”生态的薄弱环节给予精准有力支持。目前，高新区49个中试平台深度匹配14条制造业重点产业链，超过九成中试平台以市场化方式运营。下一步，成都高新区将按照“政府引导、市场主导”的方式，继续完善“中试+”生态，争取到2025年建成中试平台60个，年均服务中试项目700个以上。

　　《 人民日报 》（ 2024年11月13日 18 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)
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