成都高新区党工委

近年来，成都高新区围绕构建科创、产业、服务三大体系，加快发展新质生产力，建设产业科技创新中心。

聚焦科技创新平台构建高水平科技创新体系。一方面，提升创新策源能力，集聚国内顶尖创新资源。另一方面，做优转化节点，推动科技成果转化。打造具有全国影响力的科技成果中试首选地，已建成49个中试平台，服务中试项目2852个，助力融资超19亿元。此外，培育壮大创新主体，累计培育国家专精特新“小巨人”企业112家。

聚焦产业建圈强链构建高质量现代化产业体系。推动优势产业融入国家战略，紧抓成渝共建世界级电子信息产业集群的机遇，初步构建形成集设计、制造、封测、应用于一体的集成电路产业链。推动重点战略性新兴产业发展，抢抓低空经济机遇，结合无人物流、低空出行、应急救援等需求，打造一批典型应用场景；抢占人工智能产业赛道，截至去年底，高新区人工智能关联产业规模达468亿元。

聚焦产业科技创新生态构建具有高新特质的服务体系。以服务思维建立“专业人才+专项基金+专业园区+专项政策”工作体系，不断优化产业科技创新生态。从提升领军人才“带动力”、金融活水“滋养力”、专业化园区“承载力”等方面入手，完善“保姆式”服务。

接下来，成都高新区将大力推动科技与产业深度融合、同向发力，大力开展“优化提质、特色立园，赋能增效、企业满园”行动，奋力谱写高质量发展新篇章。

《 人民日报 》（ 2024年11月13日 18 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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