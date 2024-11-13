刘志强

只要相关部门和广大企业共同努力、形成合力，让新兴产业在良性竞争轨道上稳步前行，中国制造就会越发强大，深耕好一片片市场“蓝海”

前三季度，全国规模以上高技术制造业增加值同比增长9.1%，增速高于规上工业3.3个百分点；高技术制造业利润同比增长6.3%，高于规上工业9.8个百分点……今年以来，包括高技术制造业在内的新兴产业增势良好，成为新质生产力蓬勃发展的一个生动注脚。

发展热潮背后，不少地方和企业也在冷静观察、思考：“光伏产业园，东边县有了，西边县也打算建一个。”“这几年，不少其他行业企业纷纷加入风电，利润很快便降了下来。”“应该更多追求‘高质量’，而非‘扩产能’。”总的看，一些新兴产业“内卷式”同质化竞争的问题已经受到关注。如何认识这一问题？如何深耕好这片“蓝海”？笔者认为：既要理性看待，也要认真对待。

之所以理性看待，是因为竞争本就是市场经济的应有之义。一方面，供给充足是我们的优势，应当看到其积极的一面。我国是世界第一制造业大国，从钢铁、煤炭、玻璃等原材料，到家具、家电、纺织服装等传统消费品，再到光伏、风电、新能源汽车等新兴产业，我们都具备强大的生产能力。换言之，如今的中国，各制造业行业都集聚了千千万万的大中小企业，一些领域技术领先、产能充足，国际市场份额也很可观。这是中国制造在激烈的国际市场竞争中站稳脚跟的底气和优势所在，应当长期坚持并不断巩固。

另一方面，供大于求、适度过剩是市场正常现象，不必过分担忧。某个行业供大于求达到一定程度，就会撬动该行业的企业和资本涌入成长性更强的“风口行业”。这是经营主体的自然选择。

盈利关乎企业的生存发展。我们敬佩那些立足主业、深耕细作的企业，同时，对于那些经过细致研判后从其他行业转战新兴产业的企业，也当予以尊重。只有更多竞争者加入，才会有更多新的“蓝海”不断被开拓出来。产业升级、经济发展，也正是这个逻辑。

说完了“理性看待”，还得说“认真对待”。10多年前，钢铁、玻璃、水泥等传统行业出现产能严重过剩。后来，我们“刮骨疗伤”去产能，让行业迎来了良性发展。而从当前阶段看，风电光伏等产业发展依然具有十分广阔的空间。毕竟，从国内到国外，绿色低碳转型、新能源替代传统能源的进程还在持续。当然，这并不意味着我们就可以放松警惕。特别是对一些企业反映的重复建设、低价恶性竞争等问题，要高度重视、未雨绸缪、精准施策。妥善化解，不妨从两方面入手。

一是营造良好市场环境。避免低价竞争，要用好标准这把“尺子”，通过设定合理的准入门槛，压缩低端产品的市场空间，从而抑制住低端产能的无序扩张。同时，也要将知识产权保护等方面举措落实到位，切实维护创新者的合法权益，保护创新的积极性。环境好了，秩序顺了，产业就会步入良性发展轨道。

二是树立和践行正确政绩观。对地方而言，发展新兴产业不是装点门面，不能“一哄而上”。要立足全局、审视自身，找准在国家发展大局中的定位，综合考虑自身的产业基础、区位条件、发展阶段，作出经得起实践检验的科学决策。

应当相信，真正优秀的企业是不怕竞争的，不少新兴产业“领跑者”已做好应对。像北方一家风电企业，从国内市场转战欧洲发达国家，用技术更高、工艺更精的产品打开新市场，赢得高附加值。只要相关部门和广大企业共同努力、形成合力，让新兴产业在良性竞争轨道上稳步前行，中国制造就会越发强大，深耕好一片片市场“蓝海”。

《 人民日报 》（ 2024年11月13日 18 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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