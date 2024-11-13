首个防波堤风电项目风机吊装成功

本报电 日前，全国首个防波堤风电项目——华能天津港东疆北防波堤风电项目首台风机吊装完成，这也是国内首个采用立体分层设权方式、获得用海批复的防波堤风电项目，将在防波堤坝上建设7台风机，总容量为50兆瓦。近年来，随着海洋开发利用的深度和广度不断拓展，近海传统和新兴海洋产业用海需求持续增大，海域空间资源的稀缺性日益凸显。华能天津港这一项目，实现了陆域国产大型风机防腐防盐雾技术在防波堤上的首次应用，助力海域空间立体开发和综合利用。

（丁怡婷）

中交成立绿色智慧未来交通研发中心

本报电 “聚力绿色智慧·赋能未来交通”创新发展大会近日在北京举行，会上，中交集团绿色智慧未来交通研发中心揭牌成立。该中心由中交投资公司与其他8家共建单位共同组成，将围绕车路云一体化、自动驾驶、交通数字云脑等领域开展政产学研用联合攻关，推动更多技术成果转化落地，助力交通运输绿色智慧转型。交通运输部科技司司长徐文强在会上表示，我国交通运输行业正处于智慧化、绿色化转型发展新阶段，下一步将强化示范引领，打造更多样板示范项目，推进行业智慧、绿色发展。

（韩 鑫）

《 人民日报 》（ 2024年11月13日 18 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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