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“黄金水道”运输效能进一步释放（新视点）

本报记者 韩 鑫
2024年11月13日06:19 | 来源：人民网－人民日报
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　　上游，重庆果园港，“渝穗通道图定班列”首发，将果园港和广州南沙港紧紧相连；中游，武汉阳逻港，远控吊机升降腾挪、无人集卡往来穿梭，智慧化改造助力作业效率大幅提升；下游，江苏镇江港，进出港船舶最大吃水深度刷新12米历史纪录，运输能力提升巩固物流枢纽优势。

　　万里长江，舳舻相接。“今年以来，长江航运持续运输繁忙，‘黄金水道’运输效能进一步释放。”交通运输部长江航务管理局副局长桓兆平说。

　　干线运输稳中有增。1至9月，长江干线港口货物吞吐量达到29.1亿吨，同比增长2.5%，货运规模稳居世界内河第一。

　　客运质效不断提升。重庆、武汉滨江游精品航线试点通过验收，三峡观光游轮“江山如诗”号开启首航……滨江游持续火热、省际游接连“上新”，今年前9个月，49艘长江省际游轮累计完成客运量94万人次。

　　运输结构持续优化。万吨级江海直达船首次直航重庆，11.8米吃水船舶首次进出南京港……上半年，长江干线港口集装箱铁水联运规模达31.8万标准箱，同比增长25.7%。

　　长江航运的向好态势，既得益于不断增长的客货运需求，也来自显著增强的运输供给能力。

　　一方面，智能升级，提升通航能力。

　　远程申报、身份采集、自动核验……打开“长江e+”小程序，船员一键便能完成过闸申请。与此同时，通过船载北斗终端，该船舶的动静态信息实时回传三峡综合监管平台，船员信息、货物情况等信息一目了然。

　　依托完善的信息基础设施，“一图看三峡”成为可能。如今，通过实施长江干线过坝船舶智能联动控制，通航调度水域已从77公里拓展至573公里，实现了远程过坝船舶的全方位动态精准调度，通航效率进一步提升。今年前三季度，三峡船闸过闸船舶超过2.72万艘次，过闸货运量突破1.1亿吨。

　　另一方面，陆水联动，拓展水运空间。

　　“呜——”一列满载100多个集装箱的煤矿班列，从新疆天池煤矿铁路线发出，经兰新、兰渝线，运达重庆长明物流码头后完成“集改散”作业，装船发往江苏江阴港。“去年初，‘疆煤入渝’物流新通道正式启动，截至目前累计将70万吨煤炭运抵长江中下游化工、电力等企业，既节约了物流成本，也拓展了航运市场。”长航集团副总经理张雅说。

　　“近年来，多式联运深入推进，加快了长江沿线公路、铁路货物在长江港口的中转量。”桓兆平表示，下一步，我们将加强水公铁等运输方式相互衔接，推动实施内河水运体系联通工程，不断提升长江航运的数字化、智能化、绿色化水平，有力支撑降低全社会物流成本、服务保障实施长江经济带国家战略。

　　《 人民日报 》（ 2024年11月13日 18 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)
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