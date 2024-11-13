吴 凯

根据特定施工条件研发浆固碎石桩施工工艺，立足低碳发展创新微生物加固技术，聚焦前沿领域培养新一代科研中坚力量……刘汉龙院士深耕岩土与地下工程安全和开发利用30余年，向着工程项目的难题、产业建设的难点、科研发展的难关不断前进，用奔忙的脚步助力一个又一个重大工程建设。

步履不停，动力源自哪里？刘汉龙的答案简单而纯粹：“做好科研工作，离不开全身心投入。”从解决高速公路、高速铁路等国家重大工程软弱地基施工后沉降控制和复杂施工环境难题，到解决地震等引起地基液化及变形难题，刘汉龙始终从工程需求、社会需要出发，用辛勤的付出浇灌着科研的花朵，为推动经济社会高质量发展贡献力量。

道阻且长，行则将至。科技创新之路注定不是一条坦途，需要科研工作者坚定向深处求索的勇气，发扬向难处攻关的精神。期待有更多像刘汉龙一样的科研工作者，用“十年磨一剑”的韧劲，不断攀登科技高峰，取得更多关键技术和重大科学问题的突破。

《 人民日报 》（ 2024年11月13日 06 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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