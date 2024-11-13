本报重庆11月12日电 （记者欧阳洁）海关总署12日出台15条重点举措，聚焦通关便利、支持开放、服务产业、降低成本四方面，支持打造内陆开放综合枢纽，进一步推动西部陆海新通道建设。今年1—10月，全国经西部陆海新通道进出口总值1.15万亿元，同比增长8.8%。

在提升沿线通关便利化水平方面，支持西部陆海新通道扩大大宗资源类商品进口规模，助推西部地区战略腹地建设；以智慧海关建设为抓手优化多式联运海关监管模式，推动西部陆海新通道铁海多式联运更加高效便捷；支持数字陆海新通道建设，助力打造全通道综合性服务平台；深化中新（重庆）关际合作，推动西部地区与东盟国家经贸往来。在助力沿线降低物流成本方面，持续深化西部陆海新通道境内段运费扣减政策应用，进一步减轻企业运费税负；积极配合相关部门，推动扩大陆路启运港退税政策适用范围，将政策推广应用至西部陆海新通道沿线节点城市等。

近年来，西部陆海新通道物流网络越织越密，覆盖港口越来越多，货物品类也越来越丰富。目前，通道物流组织方式包括铁海联运、国际铁路联运和中越、中老、中缅三向跨境公路运输，辐射125个国家和地区的542个港口，运输货物品类多达1160余种。以国际铁路联运为例，今年1—10月，海关监管中老班列6525列，同比增长36.5%；监管中越班列1700列，同比增长47%，跨境班列整体运行效率提升60%以上。

《 人民日报 》（ 2024年11月13日 07 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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