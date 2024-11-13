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2023年度全国苹果总产量4960.17万吨

同比增长4.27%

2024年11月13日06:21 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京11月12日电  （记者常钦）记者从中国苹果产业协会获悉：近日，中国苹果产业协会联合国家苹果产业技术体系共同组织编写的《2023年度中国苹果产业发展报告》对外发布。数据显示，2023年度全国苹果总产量为4960.17万吨，同比增长4.27%。

　　据介绍，新品种秦脆、瑞雪被农业农村部列为主导品种；华硕、鲁丽等早熟品种在主产区效益凸显。构建了脱毒矮化自根砧苗木繁育技术体系，形成了年产逾6000万株矮化自根砧产能，居世界第一位。我国在苹果采后商品化处理全流程自动化领域取得了显著进步，实现自动化分拣、瑕疵果剔除及包装等全链条的自动化。

　　报告显示，我国苹果苗木生产、果园割草、精准喷药、低损采收等机械性能得到改进提升。果园自动驾驶、病虫害识别、智能施肥装备研发取得新进展，苹果采摘机器人技术获得突破，能够实现精准定位采摘。苹果采后保鲜、贮藏病害防控取得新成果，商品化处理装备实现了上料、检测、分选、贴标、装箱、物流等全流程自动化，显著提高生产效率。

　　《 人民日报 》（ 2024年11月13日 07 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)
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