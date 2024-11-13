原标题：华住集团护航进博会：提升住宿保障水平，展现“中国服务”品质

11月10日，第七届中国国际进口博览会（进博会）圆满落下帷幕，全球129个国家和地区的3496家展商参与其中。11月5日起截至11月10日中午12点，进博会累计进场达85.2万人次。

进博会依旧热闹非凡，溢出效应显著。华住集团数据显示，进博会对上海住宿业消费有明显拉动。进博会期间（11月5日至11月10日），华住上海酒店的整体入住率达到了93％，环比上周（10月31日至11月4日）增加了9个百分点；其中，11月5日和11月6日达到入住高峰，上海酒店的整体入住率均超过了100％。

具体来看，11月5日—10日，位于虹桥区域且整体入住率超100％的华住品牌酒店达到16家。在11月5日当天，桔子水晶上海虹桥枢纽火车站酒店的入住率超过了150％，全季上海虹桥古北路酒店、汉庭上海虹桥天 路酒店的入住率超过了110％。

“今年进博会是华住集团第一次作为展商参展，是进博会‘新生’，在会场内向全球展示了中国酒店业的创新模式。但在服务进博会上，华住是‘全勤生’。今年华住各品牌酒店也一如既往地积极参与进博会的住宿保障工作，提前部署上海地区的全部酒店做好接待准备，为大家提供更好的服务。”华住集团相关负责人表示。

第七届“进博会”华住展位

在华住上海浦西南区域，华住的100多家品牌酒店承担着接待国内外客人的重任。为了进一步提升客人的住宿体验，这100多家酒店通过提供代叫车服务、赠送能量爱心包，大巴接送等一系列贴心举措，为国内外客人营造了一个温馨、便捷、舒适的住宿环境。

全季上海虹桥国展中心华翔路酒店为客人赠送能量爱心包

华住上海市北区域各门店也从细微处着手，给客人提供周到的服务。汉庭上海北虹桥国展中心酒店、全季上海外滩天潼路酒店都提前对员工进行语言培训，并安装翻译软件以备不时之需。全季上海凯旋路酒店还配备了融合中西口味的进博会特别菜单以更好地满足国际友人的饮食需求。

在接待外宾较多的MaxX上海虹桥美仑美奂酒店，则设有大客流预案保障服务质量，并推出了私人接送机服务等个性化专项服务。同时，房间内配备国际通用的电器插座及相关设施，满足外宾的使用需求。在餐饮方面，提供丰富多样的国际化菜品选择，满足不同国家外宾的口味。

在服务进博会的过程中，各酒店细致用心的服务赢得了客人的高度赞赏。比如，全季上海虹桥火车站酒店的前台服务大使主动帮助外宾解决提款、打车问题；全季上海虹桥国展中心酒店的门店员工主动帮客人将遗漏的物料送到展会，解决了客人的燃眉之急；全季上海虹桥国展中心徐泾酒店的客房经理主动将客人第二天要穿去展会的西装熨烫整齐；汉庭上海青浦漕盈路地铁站酒店则为吃不惯中式早餐的外宾准备炸薯条……

汉庭上海青浦漕盈路地铁站酒店客人与员工合影

七年如一日，华住集团持续做好进博会的住宿保障工作，为入住客人提供优质服务，也将“China Hotel”印刻在每位外宾的心中。

(责编：曹淼、李源)

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