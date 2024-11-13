人民网记者 许维娜

“哇，真是刺激又过瘾！初次滑行时速度快得惊人，尽管摔了一跤，可我却意外地学会了。”近日，来自河南的刘先生向记者分享了自己首“滑”告捷的喜悦与激动。入秋以来，黑龙江省漠河市迎来多场降雪，提前开启入冬模式，众多游客纷至沓来，前往当地滑雪场感受冰雪运动的独特魅力。

当黑龙江省漠河市早早步入冬季，游客们沉浸在冰雪运动的独特魅力之中时，千里之外的北京望京，一处滑雪中心同样热闹非凡。77台造雪机在工作人员的操控下发出阵阵轰鸣，洁白的雪花徐徐覆盖在蜿蜒的雪道上，这标志着2024至2025雪季的造雪工作正式拉开帷幕。

受访专家表示，由于气温持续降低且雨雪充沛，冰雪运动在全国范围内的热度持续上扬。目前，多地大力实施“冰雪惠民计划”，推行“冰雪+”战略，构建冰雪经济体系，促进冰雪运动产业转型，从而有效带动赛事经济以及冰雪体育产业实现高质量发展。

为推动冰雪经济高质量发展，政策送来了“及时雨”。国务院办公厅日前印发《关于以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力的若干意见》（以下简称《意见》），旨在巩固和扩大“带动三亿人参与冰雪运动”成果，以冰雪运动为引领，带动冰雪文化、冰雪装备、冰雪旅游全产业链发展，推动冰雪经济成为新增长点。

“2022年，我国成功举办北京冬奥会、冬残奥会以来，冰雪运动带动冰雪旅游、竞赛表演、运动培训、冰雪装备制造等业态快速发展，充分展现了冰雪经济的强劲发展势头。”国家发展改革委社会发展司负责人彭福伟日前表示，我国将在未来五年持续巩固和扩大“带动三亿人参与冰雪运动”的成果，继续落实把“冰天雪地”变成“金山银山”的政策导向。

彭福伟透露，“十五五”时期，国家发展改革委将会同国家体育总局等部门，积极推动将发展冰雪运动和冰雪经济有关内容纳入相关规划，立足全局，进一步细化完善政策举措，推动冰雪运动、冰雪文化、冰雪装备、冰雪旅游全产业链发展，加快“冰雪丝路”建设，加强冰雪国际交流合作，力争如期完成《意见》提出的目标和任务。

《意见》提出，到2027年，冰雪运动场地设施更加完备，服务水平显著提升，冰雪运动更加广泛开展，我国冰雪竞技国际竞争力进一步增强，冰雪经济总规模达到1.2万亿元。

记者留意到，伴随冰雪运动实现跨越式发展，其红利不断释放。如今，我国冰雪运动的覆盖人群愈发广泛，活动内容也更加丰富多彩。在全国的许多地方，冰雪热潮正如火如荼地掀起。

以甘肃为例，2023年，全省共有300多万人次参与冰雪运动，较2019年增加约100万人次。全省共有滑雪场22家、滑冰场4家，冬季嬉冰、嬉雪场所61家，2023年度冰雪场所营业额达6500余万元。接下来，甘肃省将举办陆地冰壶、速度滑冰（速度轮滑）、单板滑雪、高山滑雪、滑冰、冰球、冰雪嘉年华等系列赛事活动，以及具有地方特色的冰雪品牌赛事活动。

《意见》还提出，推进冰雪装备器材产业高质量发展。

冰雪装备器材是开展冰雪运动的基础，也是冰雪经济的重要组成部分。近年来，我国强化政策协同、央地联动，加快培育发展冰雪装备器材产业取得积极成效。

工业和信息化部装备一司负责人郝立顺介绍，经过多年发展，我国已经形成15大类冰雪装备器材产品体系，基本实现了从头到脚、从个人到场地、从竞技竞赛到大众运动，全产业链的冰雪装备器材。

郝立顺表示，冰雪装备器材不仅仅包括大众运动用装备，像滑雪镜、滑雪服、滑雪鞋等，还包括竞技体育装备、场地装备等。竞技体育装备包括训练用的高速弹射系统、参赛用的雪车等，场地装备包括造雪机、压雪车等。

此外，冰雪装备器材产业发展也呈现新气象。截至目前，我国冰雪装备器材领域制造业单项冠军企业6家，“专精特新”企业21家。支持河北张家口建设冰雪装备领域国家新型工业化产业示范基地，探索冰雪装备与冰雪运动、冰雪文化、冰雪旅游融合发展模式，吉林、黑龙江、河北、福建、山东、广东等地，已经形成冰雪场地设施装备、竞赛装备、大众运动装备、竞技竞赛服装、冰雪休闲装备等产业集群。

《意见》要求，广泛开展群众性冰雪运动。深入实施冰雪运动“南展西扩东进”战略，推动冰雪运动在全国普及发展。

对此，专家建议，一是精准聚焦，围绕群众需求开展赛事、建设场地设施，构建服务体系，带动群众尤其是青少年参与冰雪运动；二是因地制宜，引导不同地区依实际发展冰雪运动，推动区域互动合作，形成优势互补格局；三是创新发展，加大对冰雪运动新产品等应用的支持力度，建设新场景；四是安全有序，开展安全教育，制定标准，强化措施，细化责任，保障参与者安全。（实习生孙晨子对本文亦有贡献）

(责编：杨曦、吕骞)

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