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嫦娥六号月壤样品首次向公众展出

2024年11月13日09:06 | 来源：科技日报
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科技日报北京11月12日电 （王豪 汪正洪 记者付毅飞）记者从国家国防科技工业局获悉，在12日开幕的第十五届中国航空航天博览会上，国家国防科技工业局、国家航天局“中国军工”“中国航天”展台亮相。嫦娥六号任务取回的月球背面月壤样品首次在“中国航天”展台向公众展出。

据悉，“中国军工”展台分为序厅和“铸剑强军”“强基固本”三部分，以大到极致、小到极致、精细精巧精密精美的实物为主，以先进国防科技工业能力成果为切入点，集中展示了国防科技工业研发创新和先进制造两大能力，辅以模型、视频和图片。重点介绍了支撑国防科技工业“大国重器”的材料和零部件等小器。

“中国航天”展台分为序厅和“技术之光”“科学之花”“应用之果”“商业航天”“开放合作”六部分，通过珍贵实物、模型、图片、视频等，展示我国航天事业在重点工程、技术研究、成果应用等方面取得的最新成果。其中，“技术之光”展区回顾了我国探月工程的历次任务。公众在此能够近距离接触嫦娥六号任务从月球背面采集带回的人类首份珍贵月壤，以及嫦娥六号任务的返回舱、降落伞、移动相机、月面国旗等珍贵实物。

(责编：王震、陈键)
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