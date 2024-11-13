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中国航展迎来大批自主研制航天重器

2024年11月13日09:08 | 来源：科技日报
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第十五届中国国际航空航天博览会11月12日在广东珠海开幕。航展首日，中国航空工业集团展馆内，我国自主研制的新一代中远程、重型、双座、多用途隐身战斗机歼-20S的缩比模型正式亮相。图为观众参观首次展出的歼-20S战机缩比模型。本报记者 都芃摄

◎本报记者 付毅飞 都 芃

11月12日，第十五届中国国际航空航天博览会（以下简称“中国航展”）在广东省珠海市正式开幕。展会现场，一大批我国自主研制的航天重器亮相，生动反映了中国航天事业发展的最新成就。

嫦娥六号探测器抓人眼球

展厅内，由中国航天科技集团五院带来的嫦娥六号着陆上升组合体1∶1模型和鹊桥二号中继星1∶3模型抓人眼球。

依靠鹊桥二号中继星的全程通信支持，2024年5月3日到6月25日，嫦娥六号探测器在人类历史上首次实现月球背面采样返回。此次展出的嫦娥六号着陆上升组合体，在任务中负责落月、月面采样封装及起飞工作，并在古老的月背留下了一个永恒的“中”字印记，开创了人类航天器首次在月球背面采样、在月球背面起飞等多项纪录。探测器带回的人类首份月球背面样品重1935.3克，围绕月球样品的科学研究等工作正在精心开展。

鹊桥二号中继星是中国探月工程四期的“总开关”。嫦娥六号任务后，该卫星还将继续为此前发射的嫦娥四号探测器，以及后续的嫦娥七号、嫦娥八号、未来国际月球科研站等任务提供中继通信支持。

可完全重复使用重型火箭现身

重型运载火箭是综合国力和航天强国的重要标志，其任务场景涵盖深空探测与开发、大型空间战略基础设施建设等。本届航展上，航天科技集团一院展出了3种形态的重型运载火箭模型，两级完全重复使用构型被作重点展示。

据了解，我国重型运载火箭研制采用“系统规划，分步实施”的原则和“模块化、通用化、系列化”发展思路，形成由三级串联构型、两级串联构型、两级完全重复使用构型组成的系列化型谱，将分两个阶段实现重型运载能力和完全重复使用，覆盖近地到深空各类探测任务需求。

其中，一阶段发展通用一子级、一次性二子级、氢氧三子级模块，全箭直径10米级，构建重型火箭基本型（地月转移轨道运载能力不小于50吨、近地轨道运载能力不小于100吨），大幅提高我国进出空间能力；二阶段开展多适应性二子级研制，构建两级完全重复使用构型，大幅降低进出空间成本、提升进出空间效率，具备大规模航班化空间运输能力，建设世界领先的航天运输系统。

昊龙货运航天飞机首次亮相

在10月底举行的神舟十九号载人飞行任务新闻发布会上，中国载人航天工程新闻发言人林西强正式公布了低成本货运航天器方案的评选进展，由中国航空工业集团成都飞机设计研究所提出的昊龙货运航天飞机方案成为入选方案之一。在本届航展上，昊龙货运航天飞机的缩比模型首次亮相。

该装备是一种带翼构型的飞行器，其采用大翼展高声速比气动布局，盾头体机身配大后掠三角翼飞行器，兼顾航天器和航空器的特点，可通过运载火箭发射入轨，像飞机一样在机场跑道着陆。

昊龙货运航天飞机具备突出的可重复使用能力，兼顾空间站上行和下行运输，相比传统货运飞船具有更好的经济性和下行运输能力。

(责编：王震、陈键)
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