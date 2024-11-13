人民网北京11月13日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2024年11月13日，天舟八号货运飞船与长征七号遥九运载火箭组合体垂直转运至发射区。

前期，面对严重台风灾害对任务准备带来的破坏影响，工程全线始终牢记国家使命高于一切、成功压倒一切，充分发挥社会主义集中力量办大事的制度优势，科学调配力量资源，全力以赴保安全、保成功、保进度，用最短时间打赢灾后恢复攻坚战。

目前，文昌航天发射场设施设备状态良好，参研参试单位士气高涨、斗志昂扬。后续将按计划开展发射前的各项功能检查、联合测试等工作，计划于近日择机实施发射。

(责编：赵竹青、吕骞)

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