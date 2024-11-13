原标题：“引领AI智能睡眠新时代” 舒达智能床躺鉴会成功举办

“入睡难、深睡浅、醒后疲惫”……许多睡眠问题困扰着人们的生活。据《中国睡眠大数据报告》统计，中国成年人睡眠困扰发生率达38.2%，睡眠问题甚至会影响人们的生活和工作质量。伴随着人工智能的发展，卧室场景如何实现睡眠进阶？智能家居如何用科技赋能更好的睡眠？近日，全球睡眠品牌舒达基于对智能床的全新定义，为全球用户的舒享睡眠打造了一套智慧空间解决方案，引领AI智能睡眠迈向新时代。

11月7日，舒达于深圳举办了一场主题为“舒达智能床｜智领AI睡眠新时代”的新品躺鉴会。“睡眠是离不开体验的，回归到产品的本质，就是要体验。”爱梦集团首席营销官冯宇飞表示，“尽管现场调度难度很大，但舒达作为一个持续创新、持续引领的品牌，希望持续有好玩的事情发生。”

正式提出“N I C E” AI智能床标准

自2011年舒达推出iComfort智能床产品以来，舒达智能床在全球范围内备受好评。然而，市面上各种各样的智能床层出不穷，产品眼花缭乱，消费者对“什么是真正的AI智能床”更加疑惑。在舒达看来，1.0时代的电动床，会抬头抬脚，会按摩；2.0时代初代智能床，能语音控制、带手机 App ；3.0时代进阶智能床，增加了睡眠监测，健康数据，有睡眠报告。“真正的4.0 AI 智能床时代，应该是超越技术本身的全新生活艺术，是深度融合人性化设计和智能科技的一整套完整睡眠解决方案。”爱梦集团科技创新事业部总经理金元表示。

躺鉴会上，舒达正式提出NICE AI智能床标准，即绿色环保（Natural）、智能进化（Intelligence）、舒适体验（Comfortable）和生态互联（Expansion）四个方面的集成。会上，舒达推出了首款杜比全景声音响智能床，以即将面市的创新产品，生动展示了AI智能睡眠时代的智能生态场景。

智能黑科技 致力于让国民睡得着、睡得稳、睡得透

舒达通过智能舒适的好产品，帮助人们睡前睡得着，睡中睡得稳，睡后睡得透，并细心呵护每一个人群，让他们也能享受到充足而健康的睡眠，这也是舒达以用户体验和人文关怀为核心的科技理念的生动体现。

面对“睡前睡不着”，舒达智能床能够根据用户的需求，让身体自然放松。太空减压和舒压按摩功能，能够帮用户更好入睡。面对“睡眠过程中睡不安稳”的问题，舒达床垫的复合弹簧支撑系统，能够给到身体各部位稳稳的承托，睡得更安稳。最后，面对用户睡后睡不透，被闹钟惊醒及睡了像没睡的情况，智能闹钟三段式柔和唤醒，能够将用户从深睡期柔和唤醒到浅睡期，再轻柔叫醒。

此外，舒达还对需要特殊关爱的老人、孕妈和孩子群体，给出了对应的解决方案及贴心设计。据了解，舒达还与小爱同学、天猫精灵、华为智慧生活等主流智能平台达成了互通协议，支持语音唤起。在金元看来，未来，舒达还将与更多智能家居设备商一起合作，各自发挥所长，通力把一整套的睡眠解决方案这件事做得更好。

科技赋能 开启AI智能睡眠新时代

作为全球一线睡眠品牌，舒达一直致力于最新床垫科技的创新与探索，用科技赋能睡眠，不断探索舒适睡眠的更多可能性。

爱梦集团CEO兼舒达中国总裁吴鄂表示，目前中国市场的智能床渗透率还不足2%。他预测，未来3-5年，智能床的复合增长率将会达到30%以上。在舒达的愿景中，长久以来的奋力创新只为致力于让每个人都能享受到智能科技带来健康睡眠的无限可能，并希望引领整个睡眠行业迈向一个更智能、更懂用户、更个性化的未来。

躺鉴会现场，与会嘉宾与媒体记者也亲身体验了舒达智能床核心功能，感受杜比全景声沉浸式效果，全程以舒适躺姿观看，更为直观了解产品。舒达“躺着开的发布会”收获了广泛好评。

(责编：董童、李源)

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