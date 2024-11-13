银联锦绣中华卡在香港地区发行
近日，银联国际与交通银行（香港）有限公司（以下简称交银香港）在香港共同宣布合作发行锦绣中华银联双币信用卡。这是香港地区发行的首张银联锦绣中华卡，旨在进一步提升对香港居民的支付服务能力。
中国银联党委书记兼银联国际董事长董俊峰视频致辞时表示，中国银联作为全球主要卡组织，高度重视境外人士在境内的支付体验。今年初，银联推出“锦绣行动2024”，持续优化境内受理环境，同时丰富卡、码、Pay等银联全系支付产品供给，进一步提升支付服务能力。境外已累计发行近100万张银联锦绣中华卡。此次发行的锦绣中华银联双币信用卡，是银联与交行服务香港的又一重要成果。未来，银联将继续携手产业各方，共同推动支付领域的创新与发展，更好地服务粤港澳大湾区的融合发展。
交银香港董事长肖霆表示，交通银行锦绣中华银联双币信用卡是交银香港在客户服务、产品体系上强功能、做特色、创亮点的具体举措，是交通银行与银联国际等多家伙伴跨境、跨业、跨市场合作的重要里程碑，更是交通银行落实国家重大发展战略，进一步优化支付服务、便利香港市民跨境支付的一次生动实践。未来，交银香港将继续深度融入国家发展大局，扎根香港、融入湾区、联通世界，为香港经济社会民生发展做出新贡献，为建设锦绣中华贡献新力量。
此次全新推出的锦绣中华银联双币信用卡，同时支持人民币和港币双币种，并配备境内境外、线上线下多重用卡权益，更好地满足持卡人在各类场景的支付需求。一是银联锦绣中华专属权益，覆盖机场礼遇、交通出行、热门景点、文化艺术、特色美食等5大类境内精选商户。二是境内交通场景特色权益，共计打通内地44个城市沃德机场贵宾厅权益，拓展25个重点城市高铁站贵宾厅服务，让持卡人可体验一站式专属出行服务。三是香港本地和海外礼遇，包括无限次全球机场贵宾厅、非港币签账三倍积分等。
目前，香港地区几乎所有商户POS终端和ATM已全面受理银联卡，银联已成为香港地区发卡规模最大的卡品牌，累计发卡规模超3000万张，当地还落地了30余个银联合作钱包。这些产品具备“跨境通用”的特点，并配套丰富的用卡权益和商户优惠，受到持卡人的广泛欢迎。
近年来，银联国际加快提升对全球来华外籍人员的支付服务能力。境外83个国家和地区发行超2.5亿张银联卡，36个国家和地区落地200多个银联合作钱包，外籍来华人员可根据自身支付习惯灵活选择支付工具，在境内便捷取现、消费。2024年上半年，银联网络外卡内用消费笔数和金额同比分别上涨64.6%、29.3%，外包内用消费笔数和金额同比分别上涨142.2%、163.3%。
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