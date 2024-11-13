原标题：优衣库与全日空航空公司达成合作 将持续深耕中国

11月11日，优衣库与全日空航空公司（ANA）在日本驻华大使官邸举行合作启动仪式。日本驻华大使金杉宪治、迅销集团董事局董事、迅销集团资深执行董事柳井康治、全日空航空公司执行董事、中国区总裁中原伸二等嘉宾出席本次活动并致辞。

金杉宪治表示，优衣库和全日空都有着长期在华开展业务的历史。他期待，通过两家企业的务实合作，成为跨行业合作的典范，为其他在华日资企业发挥积极作用。

柳井康治表示，长期以来，优衣库与中国的供应链合作伙伴建立了良好的合作关系，大家一路走来互相支持，源远流长。柳井康治说：“我们持续深耕中国，感谢广大中国顾客的喜爱与支持。我们期待此次与全日空的合作，能够为中日友好及文化交流的进一步发展作出贡献。”

中原伸二表示，承载着全日空第二任总裁冈崎嘉平太对中国的美好愿景，并以此作为全日空的DNA来推动中日间的友好及文化交流。

据了解，本次优衣库与全日空航空公司主要合作内容包括：“优衣库 x 全日空”联名 UTme；为庆祝优衣库品牌诞生40周年，感恩回馈消费者40套往返机票礼遇；搭乘全日空航空的旅客将有机会获赠HEATTECH保暖内衣等。

(责编：董童、李源)

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