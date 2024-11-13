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以旧换新再加力 激活内需新潜力

人民网记者 王绍绍
2024年11月13日14:23 | 来源：人民网
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今年以来，我国大规模设备更新和消费品以旧换新（简称“两新”）工作持续推进，政策红利不断释放，在汽车、家电等领域拉动效应显著，有效扩大了内需，为经济回升向好注入动能。

今年“双十一”，市场在以旧换新政策的加持下呈现出一片火热景象。各地各部门出台一系列扩内需、促消费的举措，真金白银补贴终端消费，惠及广大企业和群众，政策效应进一步显现，有力促进了家电消费回暖。

商务部数据显示，在深化实施以旧换新政策方面，围绕“家消费”，在国家8大类补贴品类基础上，新增家装家具家纺等品类，补贴品类达67类。截至11月初，已有3000多万人参与消费品以旧换新，带动销售超过4000亿元人民币。

商务部消费促进司相关负责人介绍，为推进以旧换新工作，商务部已联合相关部门出台了一系列政策文件，指导各地充分利用中央财政和超长期特别国债支持资金，统筹推动汽车能源升级、家电智能化换代、家装厨卫焕新以及电动自行车以旧换新等工作。目前，各项工作均进展顺利，取得了积极成效。

近期，浙江、山东等省市在国家明确补贴标准的家电产品基础上，将空气净化器、智能门锁等新型家电产品纳入补贴范围；四川、湖北等省市则采取满减模式，为消费者提供更加灵活的家电补贴。此外，广州、深圳等地还出台了个人消费者新能源汽车置换更新政策，进一步激发了市场活力。

在“两新”政策的推动下，全国企业采购机械设备的金额实现了显著增长。数据显示，今年前三季度，全国企业采购机械设备金额同比增长了8%，其中9月份同比增长了6%，增速较8月份提高了3个百分点。同时，家用视听设备和日用家电的零售也呈现出强劲的增长势头。以电视机为例，其零售额同比增长了12%，而冰箱等日用家电的零售额也实现了8%的同比增长。此外，家具和洁具的零售增速也均超过了10个百分点。

以旧换新政策的实施，不仅让消费者能够以更优惠的价格购买到新品，还促进了资源的循环利用。国家发展改革委宏观经济研究室相关负责人表示，当前消费者已经从追求“有没有”转变为看重“好不好”，智能化、绿色化产品的需求潜力巨大。以旧换新政策正好迎合了消费升级的需要，加快了高质量耐用消费品进入日常生活的步伐，满足了人民群众对美好生活的向往。

“以旧换新政策还带动新能源、高效能、智能网联化设备产品相关行业快速发展。”商务部负责人表示，9月份，新能源乘用车零售量112万辆，同比增长51%，占乘用车销售量的比重超过53%，新能源汽车正在逐步成为汽车消费市场的主流。全国家电以旧换新资格校验系统数据显示，购买一级能效家电产品的占比超过90%。

然而，回收工作仍是以旧换新资源畅通的关键环节。为了让消费者“去旧更容易，换新更愿意”，各地相关部门和企业纷纷推出了更加便捷的回收服务。

以汽车为例，一些地区已经建立了完善的报废汽车回收体系，消费者只需将报废汽车交给指定的回收企业，就能获得相应的补贴和优惠。同时，对于能继续使用的二手汽车，出口贸易也成了一个新的增长点。随着中国汽车品牌的国际影响力不断提升，二手车出口市场也呈现出回暖趋势。

为了推动大规模回收循环利用工作，中央财政近期特别设立了专项资金，预算安排达到了50亿元。这笔资金将主要用于支持废旧产品设备的回收、拆解、再利用等环节，推动循环经济的发展。

中国循环经济协会相关负责人表示，废旧产品设备回收循环利用需要统筹各领域资源，汇聚政府、企业、科研机构和公众等力量，共同打好“政策、市场、科技、社会”组合拳。

“推进以旧换新工作，加强资源循环利用，需要全社会的共同努力。”上述负责人建议，应继续深化产学研用融合联动协同创新，强化关键技术装备研发和攻关，加大科研机构投入，积极探索更环保高效的回收循环利用技术，为构建资源节约型和环境友好型社会做出贡献。

(责编：杨曦、吕骞)
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