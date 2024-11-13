人民网北京11月13日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（下称国铁集团）获悉，1至10月，全国铁路完成固定资产投资6351亿元、同比增长10.9%，投产铁路新线2274公里。目前，全国铁路营业里程超16万公里，其中高铁超4.6万公里，建成投用铁路客运车站超3300座，其中高铁车站超1300座，路网规模质量实现重大跃升，为便利沿线群众出行、促进人员流动和产业聚集、服务区域经济社会高质量发展提供了有力支撑。

国铁集团相关部门负责人介绍，今年以来，国铁集团坚持联网、补网、强链，加强施工组织，强化安全和质量控制，落实生态环保措施，优质高效推进铁路规划建设，铁路现代化基础设施体系加快构建。

特别是进入10月份，一批重点工程项目取得积极进展。宣城至绩溪高铁正式开通运营，潍坊至烟台高铁建成通车，集宁经大同至原平高铁全线进入联调联试阶段，怀柔至大兴城际铁路廊坊北至大兴机场段、荆门至荆州高铁进入运行试验阶段，格尔木至库尔勒铁路（青海段）扩能改造主体工程完工，渝厦高铁重庆东至黔江段、南宁至凭祥高铁崇左至凭祥段全面进入铺轨阶段，包头至银川高铁乌海黄河特大桥、成都至达州至万州高铁黄家山隧道等一批重点控制性工程取得重大进展。

该负责人介绍，今年以来，先后建成投用了武威东站、兴宁南、泸州东、永川南、惠农南、宁国南、招远等一批新建高铁车站，客流持续增长，运行情况良好。目前，我国高铁车站数量超1300座，年发送旅客近30亿人次，为服务人民群众便捷出行、促进人员资源要素聚集、助力地方经济繁荣发展发挥了重要作用。

(责编：王连香、吕骞)

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