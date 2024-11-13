新华社广州11月13日电（记者顾天成、洪泽华）记者13日从中国航空发动机集团获悉，中国航发在第十五届中国航展上与10家重要客户签署1500余台航空发动机意向采购合同和合作协议，订单总金额超100亿元。

这是截至目前，中国航发历史上签约台份最多的国产民用航空发动机总订单。

“中国航发今年携CJ1000A发动机、‘太行’发动机、AES100发动机等明星产品亮相，60余型参展展品中近半数为首次公开展示，参展规模创历史新高。”中国航发新闻发言人杨松说。

据介绍，AES100发动机在3个月前获颁中国民用航空局型号合格证，实现了我国先进民用航空发动机自主研制产品从无到有的历史性突破。

在第十五届中国国际航空航天博览会现场展出的AES100发动机模型。新华社记者顾天成 摄

“我们在跑，别人也在跑，要追上别人，勇于创新才能跑出加速度。”航空发动机专家、中国工程院院士尹泽勇表示，通过自主创新，我国不断填补在自主研制航空发动机领域的空白，为更多飞机装上“中国心”。

中国航发南方董事长、党委书记杨先锋表示，近年来，中国航发大力推进通航动力系统的研发、生产、销售和服务，已先后完成多型产品适航取证。一系列通航动力产品的研发投产，展示出中国航发在通航动力领域强大的研发实力和运行保障能力。

与此同时，中国航发在第十五届中国航展现场发布《2024—2043民用航空发动机市场预测报告》。根据报告，未来20年，中国商用航空发动机市场巨大，预计将交付1.9万台，市场价值将超3000亿美元，市场份额将超全球五分之一。

报告预测数据显示，未来20年，全球商用涡扇发动机交付量可能达到8.7万台以上，交付价值约1.5万亿美元。到2043年，中国商用涡扇发动机机队规模有望增长至2.1万台以上，其中窄体飞机发动机约1.6万台，宽体飞机发动机超4000台。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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