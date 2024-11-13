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拼多多：减免物流中转费 泰国椰子5天到新疆

2024年11月13日16:52 | 来源：海外网
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原标题：减免偏远地区物流中转费 拼多多新规让新疆人5天吃上泰国椰子

　　“现在的快递单量比去年翻了一倍多，我们两个快递员要花三个小时才能全部送到村里。”阿依努尔笑着表示，自从拼多多宣布免除偏远地区物流中转费后，大家更喜欢从线上购买日常生活所需了，门店日均订单已超过千单。

　　这位90后维吾尔族姑娘可以说一口流利的汉语，目前在新疆莎车县艾力西湖镇经营着一个快递代收点，每天的工作就是整理包裹、收发快递，同时照顾三岁的孩子。今年是阿依努尔第二次经历11.11，对比去年，店里不仅快递数量明显增加，商品种类也更丰富了。泰国的椰子、四川的橘橙、陕西的苹果等各色优质农特产，时不时就能见到。

　　距离艾力西湖镇几十公里外的荒地镇，另一位维吾尔族姑娘阿依夏木古丽也在去年辞职创业，做起了快递代收生意。在她那间面积不到50平方米的店铺里，供老乡休息的沙发已磨到褪色，“村里老人中午或者下午总喜欢来坐一阵，跟我聊生活、聊身体，非常开心。”门店不忙时，阿依夏木古丽会热情地与人交谈，分享电商购物的经验和心得。

　　莎车位于新疆西南边陲，是一个多民族聚居县。在这片近9000平方公里的土地上，生活着维吾尔族、塔吉克族、汉族、回族等20多个民族约86万人，其中三分之二是农业生产劳动力。

　　近年来，随着莎车县坚持一二三产协同发展，大力推动产业带动就业，鼓励扶持自主创业，一批青年人走上了转型发展的路子。

　　彼时恰逢拼多多倾斜资源加速贯通偏远地区商流，联合第三方服务商，将莎车作为推行电商快递包邮进村服务的首个试点县。洞察敏锐的年轻人率先抓住机会，纷纷经营起了快递代收生意，阿依努尔和阿依夏木古丽就是其中代表。

　　今年8月底，拼多多启动“百亿减免”计划，先后推出免除商家偏远地区物流中转费、下调基础技术服务费等政策，在助力商家及产业带高质量发展的同时，进一步激活了新疆等偏远地区经济活力和消费潜力。“第一批吃螃蟹”的代收点负责人们，靠着这波政策红利，事业越来越红火。

　　新鲜水果、生活家电加速入疆

　　新疆独特的地理位置和气候条件不止孕育出了香甜多汁的瓜果，还有琳琅满目的干果。莎车县是全国最大的巴旦木生产基地，2023年巴旦木总产量超过6万吨；莎车甜瓜也是全国农产品地理标志产品，因细嫩多汁、甘甜爽口深受消费者喜爱。但深处亚欧大陆腹地，莎车居民想尝一尝东南沿海的瓜果和水产并不容易。

　　阿依努尔印象里第一次吃到椰子，已经上大学了。“当时经过乌鲁木齐的一家水果店，看见棕色外皮的球状水果，我非常好奇。老板说可以喝里面的汁水，味道很甜，我就咬牙买了一个。”阿依努尔笑着回忆当时的场景，只一口就让她几乎立刻喜欢上了这初次见面的水果。

　　大学毕业已近十年，阿依努尔却鲜少再吃上新鲜椰子。据她描述，在莎车一公斤椰子的价格卖到了80元，远超其它水果，“我很想吃，但是巴扎（维吾尔语里集市、市场的意思）上有些贵。”不过最近，这种情况发生了转变。

　　今年8月底，拼多多启动“百亿减免”计划，推出了多项针对商家的退免权益。其中，商家发往新疆、西藏、甘肃、宁夏、内蒙古等偏远地区商品产生的物流中转费，均由平台承担。这是继去年该平台开通新疆快递包邮进村服务后，贯通新疆商流的又一里程碑式举措，很快引发行业生态伙伴效仿、跟进。该政策显著降低了商品入疆的物流成本，有利于推动更多优质好物直连偏远地区。

　　阿依努尔的快递代收点里整齐码放着约20个村的快递。麦迪娜|摄

　　随着全球供应链打通、冷藏保鲜技术完善，拼多多已经实现了椰子全年销售。阿依努尔明显感觉到，9月以来，平台上对新疆开放销售的商品越来越多，抱着试一试的心态去搜椰子。当看到椰子可以包邮时，她毫不犹豫地下单了。

　　“只用五天时间，我就收到货了。”9月的莎车正午阳光很足，气温20多度，干完活的阿依努尔迫不及待打开了包裹，与同事分享这份来自几千公里外的美味，“椰子非常新鲜，椰汁入口清甜、微凉。”

　　一年前，阿依努尔的快递代收点里大多是衣服鞋配、生活用品、儿童玩具等商品，如今水果生鲜、大小家电等商品也能见到了，发货地点也越来越多元。11.11期间，她对一个长方形的大包裹特别好奇，“听顾客说是在拼多多上买的电视，补贴后价格不到400元，非常划算。”

　　在新疆莎车，拼多多已经成为当地人的生活伴侣。阿依努尔的代收点现在日均接收包裹数超过1000单，九成以上商品都采购自拼多多平台。不止是镇上居民在消费，来自乡村的订单每天就超过500单，多的时候甚至有800多单。

　　在阿依夏木古丽的店里，送达农村的日均包裹数也稳定在500单以上，覆盖26个村的消费需求。“以前是村里包裹多、镇里少，今年11.11，镇上的货多，村里的货也多。每天送到村里的快递约600单，高峰期还能涨到800单。”据她介绍，店里两位快递员每天都会送货进村，保证晚上9点前全部送达。

　　电商西进激活乡镇小店的烟火气

　　在莎车县，目前面积几十平米的快递代收点超过50个，负责人大多是年龄在20-35岁之间的创业青年。日均单量大的快递点会雇1-2个当地人送货进村，以保障快递配送时效。

　　阿依夏木古丽介绍，莎车县人均月薪基本在1500-1800元，“我给快递员每个月发2000元，希望大家能好好干，保证服务质量。”据她透露，随着快递数量增加，平台对物流服务质量和时效要求也在提升，“我们收到货第一时间就要入库，接着在1-2小时内完成通知客户的工作，确认包裹取送要求。”

　　在莎车县米夏镇经营快递代收生意的阿依加玛丽也表示，快递入库时间和服务客户态度是县级负责人时常强调的两个环节。为此，她也请了两位员工负责送快递，每月每人支付2000元报酬。

　　“从上午10点半收到当天的快递，到完成全部商品配送，我基本都控制在三小时内。”阿依加玛丽发现，现在门店单日收发快递单量突破1000单，生鲜水果等商品数量不断增加，顾客整体满意度不降反升，“基本没有发生吵架的情况，他们拿到东西还会主动说谢谢。”这位90后首次创业，店铺月收入已经过万，远超上份工作薪资。

　　快递配送员在莎车县的代收点里整理快递。阿依加玛丽|摄

　　快递代收点是青年人创新创业的“试炼场”，不仅能创造一批就业岗位，也能激活地区经济张力。特别是拼多多免除偏远地区物流中转费后，经济活力进一步释放。

　　新疆邮政管理局数据显示，今年前9个月，全区快递业务量突破3亿件，预计完成3.12亿件，超去年全年；其中，9月快递业务量完成4470.61万件，同比增长37.42%。

　　电商给莎车人民的生活带来了翻天覆地的变化，让快递送戈壁宛如送隔壁，让代收点成为情感连接器。

　　热情外向的阿依夏木古丽开店一年，深受当地居民喜爱和信任，“大家和我相处就像朋友一样。”在她的店里有一张长沙发，每次乡镇老人来取完快递总会坐一阵。坐的人多了，沙发原本的颜色已经渐渐褪去。

　　“看我不忙，老人就会跟我聊天，一聊就是半小时以上。”阿依夏木古丽介绍，每天总会有几个老人到她的店里坐一坐，这已经成为一种习惯。

　　她还经常与老人们交流电商购物经验，每次会提醒老人当面确认商品情况，遇上不满意的可以退货退款。有不会讲汉语的老人需要与店铺客服沟通退货的时候，她也会主动帮忙解决。“一来二去，我们跟客户都熟悉了，他们每次很喜欢到我们店里来，因为这里有他们期待的快递和服务。”阿依夏木古丽说。

　　走在莎车这座小城，随处可见砖红色屋顶、五彩琉璃墙面和笑容洋溢的居民。这些无不彰显着当地人如今色彩斑斓的生活，也是电商推动地区发展的真实写照。

(责编：曹淼、李源)
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