原标题：新型电力系统现代产业链共链行动大会暨新型电力系统装备技术论坛成功举办

11月12日，新型电力系统现代产业链共链行动大会暨新型电力系统装备技术论坛在京举办。本次活动以“创新引领发展 链筑产业未来”为主题，旨在融通内外、畅通供需，交流思想、分享成果，培育发展新质生产力，为更好推进能源电力产业高质量发展贡献智慧和力量。国家电网公司总经理、党组副书记庞骁刚出席会议并致辞。工业和信息化部中小企业局局长梁志峰，国务院国资委规划发展局副局长尚鹏，国家能源局能源节约和科技装备司司长刘德顺，中国工业经济联合会党委书记、执行副会长兼秘书长熊梦出席会议并讲话。国家电网公司副总经理、党组成员陈国平主持会议。

庞骁刚表示，开展新型电力系统现代产业链共链行动是贯彻落实党中央、国务院决策部署的有力举措，对于构建新型电力系统、推动能源电力产业高质量发展、加快培育发展新质生产力具有重要意义。国家电网公司深入贯彻“四个革命、一个合作”能源安全新战略，以构建新型电力系统为依托，着力强化科技创新、产业控制、安全支撑，全力推进能源电力产业基础高级化、产业链现代化。公司将与产业链上下游进一步加强交流、深化合作，携手构建合作共赢生态，提升产业基础能力，推动能源绿色转型，构建以新质生产力为原动力的新型电力系统现代产业链，为能源清洁低碳转型、实现“双碳”目标作出更大贡献。

梁志峰表示，实施共链行动有助于发挥央企带头作用，带动链上中小企业协同创新。工业和信息化部将继续深入实施促进大中小企业融通创新“携手行动”，会同有关部门开展好“共链行动”“百场万企”“发榜揭榜”等工作，加大专精特新中小企业培育力度，增强产业链配套能力。希望中央企业面向中小企业进一步开放创新资源和应用场景，促进产业链上下游企业对接合作，共同提升产业链供应链韧性和安全水平。

尚鹏表示，上下游企业要以此次大会为契机，奋力强基固本，共同保障产业链供应链安全稳定；坚持协作创新，共同推进产业链供应链高级化现代化；坚持开放共享，共同促进产业链供应链畅通高效。国务院国资委将一如既往支持中央企业与产业链各类企业开展全方位、多领域、深层次的务实合作，期待更多优质的中小企业共同为加快建设现代化产业体系作出新的更大贡献。

刘德顺表示，作为新型能源体系的核心组成部分，新型电力系统是实现新能源高效可靠消纳的关键载体，此次大会对于凝聚各方智慧和力量、共同推进新型电力系统建设意义重大。希望广大企业加快补强新型电力系统产业链技术短板，积极锻造新型电力系统技术装备长板，加快建立健全新型电力系统标准体系，充分交流思想、凝聚共识，共同推进产业链向高级化、现代化迈进。

熊梦表示，建设新型电力系统是一项系统工程，需要广泛汇聚产学研用各方力量，统筹推进源网荷储各方面工作。工经联将持续深入参与到新型电力系统现代产业链建设中，充分发挥协会的资源优势和独特的枢纽平台作用，汇聚更多企业力量，共锻链条韧性、共筑融合生态，为开放供应的产业链生态作出更大贡献。

本次活动由国家电网公司主办。大会发布《推动新型电力系统现代产业链高质量发展行动方案》，并举行新型电力系统装备技术论坛和产业链链上企业合作签约仪式。来自产学研各界学者和专家围绕新型电力系统装备技术的最新进展和未来发展趋势进行了深入交流。

有关高校、链上企业、新型电力系统技术创新联盟成员单位代表等200余人参加活动。（记者 陈瑜）

(责编：曹淼、李源)

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