原标题：2024长江经济带产业互联暨数字化转型大会举办

11月12日，2024长江经济带产业互联暨数字化转型大会在江西省九江市举办，旨在通过大会汇聚国内外新质生产力资源要素，助力九江市企业把握数字化转型发展机遇，加速提升企业创新能力，加速推进企业数字化转型进度，打造全国新质生产力新高地，为九江高标准高质量建设长江经济带重要节点城市，培育“数智新九江”品牌提供强力支撑。

会上，全国政协常委、教科卫体委员会副主任尚勇从“数智网联是赋能高质量发展的新赛道、数智网联是强化安全应急能力的关键、推进沿江区域数智网联的几点建议”3个方面深入诠释了数智网联的核心要义，指出了在新赛道上实现换道超车的发展之路。

江西省政府党组成员陈小平介绍，江西以新型工业化为核心，以推动制造业数字化转型为路径，以产业科技创新为动力，大力实施制造业重点产业链现代化建设“1269”行动计划，大力培育和发展新质生产力，工业强省战略迈出坚实步伐。江西将把数字化转型工作作为稳定经济增长的重要支撑、扩大有效投资的重要抓手和促进产业升级的重要引擎，推动制造业数字化转型工作走深走实，加速构建体现江西特色和优势的现代化产业体系。

九江市委副书记、市长蒋文定表示，近年来，九江坚持把数字化转型作为产业高质量发展的关键抓手，全面打响了“工业互联网、数智新九江”的特色品牌，不断迈出了“智改数转网联”的坚实步伐。九江将以办好此次活动为新起点，进一步拥抱数字浪潮、促进数实融合，争当推动数字化转型的“先行者”、发展新质生产力的“排头兵”，高标准高质量建设长江经济带重要节点城市。

工信部信息技术发展司副司长江明涛表示，近年来，工业和信息化部持续推动数字技术和实体经济深度融合，加快制造业数字化转型，取得积极成效。政策体系不断完善，数字基础设施不断夯实，融合应用不断走深走实，产业生态不断加速构建。当前，世界面临百年未有之大变局，要深刻认识新一代信息技术与制造业深度融合发展的重大意义。工信部将强化顶层指引与统筹协调，以场景图谱强化转型路径指引，提升转型供给与服务支撑，推动资源集聚与生态建设。

会上还进行了九江市政府与中纺联关于行业数字化转型战略协议签约、中国产业互联网发展联盟（江西）数字化转型促进中心揭牌、院士工作站授牌等活动。

(责编：曹淼、李源)

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