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百度王海峰：文心一言用户规模达4.3亿

2024年11月13日17:00 | 来源：新华网
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原标题：百度王海峰：文心一言用户规模达4.3亿

11月12日，以“应用来了”为主题的百度世界2024在上海举办。大会现场，继百度创始人李彦宏宣布文心大模型日均调用量已超过15亿，王海峰公布了文心一言用户规模达到4.3亿。

自去年3月16日发布文心一言以来，百度文心大模型不断升级，知识增强、检索增强以及智能体等技术也在不断进化。

据王海峰介绍，在检索增强方面，百度研发了“理解-检索-生成”协同优化的检索增强技术，提升了大模型技术及应用效果；面向不同应用场景的生图需求，进一步研发了检索增强的文生图技术，既可以生成精确的图片，也可以进行泛化生图。

那么，大模型是如何做到这一点的呢？

首先，基于大模型对用户的需求进行分析理解，自动规划精确或泛化方案，比如对哪些实体进行增强；接着在增强阶段，对需要增强的实体，检索并选择相应的参考图。最后在生成阶段，自研了多模可控生图大模型，一方面，通过局部注意力计算，在保持实体特征不变的情况下，实现了图像的高泛化生成，比如根据牛顿的肖像，生成绘本风格的牛顿；另一方面，通过整体注意力计算，进行高精确的图像生成，比如生成图中的汽车跟原图片保持完全一致。在实际应用中，这个方法也支持用户上传参考图，应用户期望进行生成。

早在去年10月，百度就发布了智能体机制，并研制了系统2。其核心是思考模型，包括理解、规划、反思和进化，能够做到可靠执行，自我进化，并在一定程度上将思考过程白盒化，从而让机器像人一样思考和行动，自主完成复杂任务，同时在环境中持续学习、自主进化。

人类社会中，一个人掌握的知识和技能终归是有限的。为了完成更加复杂的任务或项目，需要团队协作。同样，智能体为了完成复杂任务，也需要多智能体的协作，比如，中心化、去中心化和流水线等模式。多智能体的协作可以有效增强智能系统的整体效能，提升解决复杂问题的能力。

王海峰分享了多智能体在代码场景里的应用——秒哒和文心快码。秒哒采用了智能体的中心化模式，其中的代码智能体通过场景知识的增强，提升了复杂代码生成的质量与稳定性，高效实现用户需要的功能。智能代码助手文心快码升级至3.0版本，现场王海峰进一步演示了文心快码完成系统的功能开发、代码测试和问题修复等能力。在开发全流程中，多个智能体流水线协同，大幅提升了程序员的工作质量和效率。

大模型、智能体等技术发展迅速，而这些技术如何更高效率、更低门槛应用于产业呢？

据了解，面向产业需求，百度打造了文心大模型矩阵，包括ERNIE 4.0 Turbo等旗舰大模型、ERNIE Speed等轻量模型，以及基于基础模型生产的系列思考模型和场景模型，满足不同应用的需要。而在这背后，文心大模型和飞桨深度学习平台联合优化，持续创新，提升了模型效果、训练效率和推理性能，支撑了文心大模型的广泛应用。王海峰现场披露，飞桨文心开发者数量已达1808万，服务了43万家企业，创建了101万个模型。

随着人工智能技术加速进步，AI在千行百业的应用也越来越深入。例如，在教育科普领域，中国科学技术馆与百度达成战略合作，双方将利用人工智能技术为科普教育注入新活力，赋能智慧科技场馆建设。中国科学技术馆馆长郭哲与王海峰还在现场发布了“科技馆智能体”，助力科普服务触手可及；在体育领域，大模型等人工智能技术辅助国家队备战训练，为运动员夺金争银提供科技支撑。智能跳水辅助训练系统采用云、边、端一体化技术，全自动识别、跟踪、采集、分析每一个跳水动作。基于文心大模型，系统还可以对动作实时打分、精准量化分析，制定训练计划，对运动员身体数据进行科学评估和全面管理。

当下科学技术的发展和广泛应用，离不开人才。科技是第一生产力，人才是第一资源。现场，百度公布了人工智能人才培养的最新数据：已为社会培养了592万AI人才。

最后，王海峰还笃定地透露，文心大模型仍在持续训练中，更强大的新版本值得期待。

(责编：董童、李源)
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