记者11月13日从财政部了解到，多项促进房地产市场平稳健康发展的相关税收政策当日对外公布。

具体来看，加大住房交易环节契税优惠力度，积极支持居民刚性和改善性住房需求；降低土地增值税预征率下限，缓解房地产企业财务困难；明确与取消普通住宅和非普通住宅标准相衔接的增值税、土地增值税优惠政策，降低二手房交易成本，保持房地产企业税负稳定。

记者：申铖、王雨萧

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(责编：胡永秋、杨光宇)

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