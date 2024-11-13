11月8日，在同来华访问的意大利总统马塔雷拉会谈时，习近平主席强调，要“携手构建和合共生的美好世界”。

11月10日，第七届中国国际进口博览会在上海闭幕。百年变局之下，全球休戚相关，人类命运与共。年年举办的进博会早已成为中国和世界双向奔赴的共同约定，是对“和合共生”的生动诠释。

来看三个数字。

第一个数字：800.1亿美元——这是本届进博会按一年计意向成交金额，再创历史新高。

当前，世界进入新的动荡变革期，逆全球化思潮抬头，贸易保护加剧。在这样严峻复杂的国际环境下，一场展会能够带动实实在在的贸易合作，充分彰显了进博会开放合作、互利共赢的平台魅力。

中国东航签署19份采购协议，总金额超28亿美元；上海临港集团与快消品牌利洁时合作，在本土建设利洁时全球卓越研发中心，投资总额超3亿元；上海电气与开利集团共建绿色低碳超级工厂……进博会上，一份份合作接连达成。

依托中国大市场优势，进博会充分发挥国际采购、投资促进、人文交流、开放合作四大平台功能，为加快构建新发展格局、推动世界经济发展注入强劲动能。

“高通将进博会看作将技术、产品以及创新成果推向市场的重要平台。”高通公司全球高级副总裁钱堃说，从2021年到现在，高通已经和50多个中国汽车品牌合作发布了超过160款车型。

第二个数字：186家——这是七届进博会“全勤生”的企业和机构数量。

2018年首届进博会时，中国就提出进博会“不仅要年年办下去，而且要办出水平、办出成效、越办越好”。此后七年，中国坚守承诺，进博会年年举办、从未间断。

本届进博会参展的世界500强和行业龙头企业达297家，创历史新高，186家企业和机构成为七届“全勤生”；持续打造全球新品首发地、前沿技术首选地、创新服务首推地，展示400多项代表性新产品新技术新服务，组织39个政府交易团和4个行业交易团、共计780个分团到会采购，为历届最多。

如果说首届进博会是中国向世界发出的单向邀约，之后的每一届便是中国和世界双向奔赴的共同约定，反映了全球对开放合作的共同心愿。

“一年一度的进博会，体现了中国坚持高水平对外开放、与世界共享市场机遇的决心。”淡水河谷中国区总裁谢雪说。作为全勤参展七届博览会的“进博挚友”，淡水河谷深耕中国市场的承诺从未动摇。

第三个数字：37个——本届进博会支持37个最不发达国家参展，以实际行动为最不发达国家和发展中国家打开新的机遇之门。

孟加拉国的黄麻手工艺品、阿富汗的地毯……从第一届开始，进博会一直积极为最不发达国家参展提供便利。七年来，越来越多来自最不发达国家的产品通过进博会进入中国市场，带动相关国家产业发展、民生改善。

本届进博会支持37个最不发达国家参展，提供120多个免费展位，扩容非洲产品专区，并举办“全球南方的可持续发展与中非合作”分论坛。

值得注意的是，今年12月1日开始，中国将给予最不发达国家100%税目产品零关税待遇。“这将有利于我们开展贸易，进一步惠及更多咖啡农户。咖啡农户每售出1公斤咖啡豆，要比之前多赚3.5美元。”乌干达全国咖啡农业综合企业和农场企业联盟负责人约瑟夫·恩坎杜说。

带着新鲜的咖啡产品，约瑟夫·恩坎杜今年第一次来到上海参加进博会。他所在的机构目前有300多名员工，每年可以加工咖啡约42000吨，其中近30%的产品销往中国。

“人类应该和衷共济、和合共生，朝着构建人类命运共同体方向不断迈进，共同创造更加美好未来。”

“面对共同挑战，任何人任何国家都无法独善其身，人类只有和衷共济、和合共生这一条出路”……

在进博会，这些数字生动说明，从“和平共处”到“和合共生”，中国始终坚持开放、扩大开放、提升开放，与世界经济形成更紧密的深度互动，携手各国共同实现世界现代化。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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