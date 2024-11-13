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我国发布首批交通物流降本提质增效交通强国专项试点任务名单

2024年11月13日20:26 | 来源：新华网
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　　新华社合肥11月13日电（记者叶昊鸣）记者从13日交通运输部在安徽省芜湖市举行的2024年全国交通物流降本提质增效现场推进会了解到，我国发布了第一批交通物流降本提质增效交通强国专项试点任务名单。

　　试点任务包括依托河北港口群打造面向西北内陆地区钟摆式运输高水平示范出海大通道、畅通中蒙俄国际运输通道推进交通物流降本提质增效、依托“北粮南运”交通物流大通道推进降本提质增效、依托长江经济带物流通道助力降本提质增效等共18项。

　　交通运输部副部长李扬在会上表示，针对当前制约交通物流降本提质增效的各种堵点卡点和体制机制障碍，要推动从单一环节降本向系统性降本、结构性降本转变；推动从单一降低运输成本向产业链综合降本转变；推动交通物流发展从注重硬联通建设向软联通和硬联通协同发力转变；推动交通物流发展从更多注重畅通国内向促进内外高效联通转变。

　　李扬说，下一步，将加快交通物流基础设施联网补网强链，推进运输结构调整和多式联运发展，推动交通物流与上下游各环节一体化发展，支持智慧物流等新业态新模式创新发展，加快构建统一开放的交通物流大市场，加快推进国际物流供应链体系建设，全力推进交通物流降本提质增效“1+5”政策框架体系确定的各项任务落地见效。

　　近年来，围绕实现“人享其行、物畅其流”的美好愿景，我国交通物流基础设施网络加快完善，综合运输结构持续调整优化，多式联运“一单制”“一箱制”深入推进，物流运输组织模式不断创新，国际物流通道网络进一步健全，交通物流降本提质增效各项工作取得阶段性成效。

(责编：胡永秋、杨光宇)
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