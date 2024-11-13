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农业农村部门将持续抓好帮扶产业发展和项目资产管理

2024年11月13日21:33 | 来源：新华网
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　　新华社贵阳11月13日电（记者郁琼源）农业农村部将会同有关部门持续推动帮扶产业高质量发展、提升帮扶项目资产管理水平，巩固拓展脱贫攻坚成果。

　　这是记者从农业农村部13日在贵州省黔东南州召开的帮扶产业发展暨项目资产管理工作推进会上了解到的。

　　农业农村部门明确，要在帮扶产业全产业链开发上下功夫，选准特色主导产业，加快补上加工、流通等短板弱项，大力发展电商直播、农文旅融合等新产业新业态。夯实帮扶产业发展基础，用好东西部协作、定点帮扶、“万企兴万村”等力量，围绕产业发展急需加快提升设施装备，落实保障帮扶产业用地政策，加强技术和人才支撑。进一步健全激励约束机制，引导帮扶产业运营主体与农户建立稳定的利益联结关系，建立帮扶产业有效风险防控机制，加强信贷支持和保险保障，推动帮扶产业成为促进县域经济发展、带动群众就业增收的惠农富民产业。

　　同时，农业农村部门要求各地结合实际探索创新，持续加强帮扶项目资产规范管理。要进一步摸清底数，全面掌握帮扶项目资产运行情况，强化资产确权移交和台账管理，实行资金、项目、资产一体化管理，严把项目入库审核和竣工验收关口，完善全周期管理的工作机制。加强经营性资产运营管理和公益性资产长效管护，依法依规进行资产处置，加强资产收益分配管理，确保分到村集体、用在群众身上。切实强化中央财政衔接推进乡村振兴补助资金全链条监管，加强日常监管，持续跟踪调度，优化资金使用方向，紧盯关键环节排查风险隐患，从严整治挤占挪用、骗取套取等问题，确保资金安全高效使用。

(责编：胡永秋、袁勃)
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