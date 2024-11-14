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提升口岸通关能力，促进贸易便利化（干字当头，推动经济持续回升向好）

本报记者 朱思雄 叶传增
2024年11月14日05:57 | 来源：人民网－人民日报
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　　16吨进口榴莲通关，需要多长时间？在云南省西双版纳傣族自治州勐腊县磨憨铁路口岸，答案是5分钟。

　　11时30分，这批榴莲搭乘中老铁路“澜湄快线”国际货运班列进入磨憨铁路口岸，11时35分便收到放行指令。

　　高效通关，得益于贸易便利化水平持续提升。“企业线上办理通关手续，相关信息在海关、铁路等部门自动传输，系统自动审核。”勐腊海关铁路口岸监管科副科长黄中磊表示，全程数据“跑腿”，企业省时省心省力。

　　磨憨口岸是我国通往老挝的国家级陆路口岸，包括公路口岸和铁路口岸，随着进出口货运量不断增长，现有通关能力已捉襟见肘。深入推进贸易和投资自由化便利化，磨憨公路口岸综合提升改造项目（一期）不久前入选超长期特别国债支持项目，眼下正加快施工。

　　“原先的4车道计划扩建至12车道，建成后年出入境货物通行量将达1000万吨，能从根本上解决通关能力与通关需求不匹配问题。”指着往来穿梭的工程车，中国老挝磨憨—磨丁经济合作区党工委副书记、管委会副主任龚云尊介绍，“配套进行的智慧口岸建设，有望将货运车辆验放时间从现在的平均4分钟缩减至2分钟。”

　　改善联通硬设施，优化发展软环境。当下，一系列改革创新举措正不断“加码”，人流、物流、资金流加速向磨憨聚集。

　　负责全面托管磨憨镇的昆明市，今年出台《昆明市重点“飞地园区”跨区域协作管理办法（试行）》，将中国老挝磨憨—磨丁经济合作区列为昆明“飞地园区”之一，构建合作共赢、利益共享的跨区域协调机制。今年以来，昆明多个县区组织企业赴磨憨考察。截至目前，已有32个项目落地中国老挝磨憨—磨丁经济合作区。

　　在磨憨南坡国际产业示范园项目建设现场，6.8万平方米的标准化厂房主体正在施工，预计今年年底企业可“拎包入住”。云南五华产业园区管委会副主任陈旋说：“我们打破行政区划界限招商引资，重点发展轻纺、五金加工、消费电子等产业，现已招商7家企业。”

　　今年前三季度，中国老挝磨憨—磨丁经济合作区重点项目累计开工33个，总投资66.36亿元；固定资产投资完成40.87亿元，同比增长319%。

　　“作为云南开放发展的前沿，合作区将坚持改革和开放相统一，落实好一揽子增量政策，进一步扩大自主开放，完善政策支撑、提高基础设施和公共服务配套，加大引资稳资力度，持续优化营商环境。”龚云尊表示。

　　《 人民日报 》（ 2024年11月14日 01 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)
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