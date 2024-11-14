制造业企业通过数字化平台获得最优运输方案——
智慧物流降本增效（经济新方位·实体经济和数字经济深度融合）
辽宁沈阳锐洋集团东北电缆有限公司厂区，工作人员敲击几下键盘，就将刚刚签订好的上游采购合同、发票等信息录入系统，采购订单随即自动转化为货物运单。
接到运单不久，供应商江苏江阴海江高分子材料有限公司厂区内，电缆生产原材料装满数十辆卡车。原材料乘卡车到达江阴港，装船后沿江而下至上海港，再换乘海轮前往辽宁营口港，最后乘卡车抵达电缆公司，历经千余公里的行程。
“过去，要四处寻找零散船代和第三方物流公司运输，效率和成本不可控。现在，智运平台为我们设计运输方案，智慧多式联运助力货物‘门到门’，整体运费节省超过15%，实现效率最大化。”锐洋东北电缆总经理韩素淼说。
“通过算法生成最优运输方案，是降本增效的关键。”中国物流所属中储智运总经理申岸锋介绍，公司开发的智运平台通过智能算法模型，在线上就能实现货源与运力精准匹配，不仅需求响应更及时，物流成本也更节省。以这笔运单为例，在智运平台上，锐洋东北电缆能实现“一键代发”。根据采购模式和周期要求，只需输入起始地，后台便可自动生成时效、价格、里程等多维度不同优先级的联运方案，企业可结合实际选择最优路线。
“物流上云后，明显感到运输更高效、更安全。”韩素淼说，不仅找车找船更快，而且价格稳定，不会出现以往运力波动带来的临时涨价情况，“更重要的是，我们运输的货物货值高，平台全流程数字管控，能对货物进行‘实况直播’，让人更放心。”
不断提升的数字化能力，助力网络货运规模持续扩大。通过整合公路货车运力302万辆、船舶3万艘，覆盖5.4万条公路运输线路和3700余条水运线路，目前中储智运已形成一张公铁水“运力网”，服务各类生产制造、商贸等企业超4万家。
车货一键匹配，只是数字化转型的一环。物流上云半年后，锐洋东北电缆决定加码数字化，借助中储智运的智慧商贸管理系统，让企业生产经营再提效。“系统将子公司与集团的资金流、业务流、票据流等都串联在一起，搭建起数字供应链，使货运更高效、生产商贸更流畅。”韩素淼介绍，公司已实现全流程数字化——发布商品后，签约、支付、结算、开票一气呵成；货物发运后，运单自动生成，精准匹配司机接单承运；卸货后，上传电子回单、支付运费，实现财务数字化管理。
“物流涉及商品流通的各个环节，是供应链的基础。”申岸锋说，受限于发展阶段、行业差异、企业经验等原因，不少企业仍存在“数据孤岛”现象，制约企业降本增效。数字供应链平台能基于大数据提升管理效率，增强企业竞争力。
海量数据不仅串起供应链，经过算法“加工”后，还能变身数据信用，成为更好支持企业发展的“推进器”。
今年8月，锐洋东北电缆收到一笔银行贷款——不用抵押、快速放款、线上操作。“目前第一批资金100万元已到账，后续还将根据履约数据，增加放款额度。”韩素淼说，电缆业务忙、运输量大，且一般以现金结算运费，资金压力大。中储智运基于交易数据、业务数据和风控模型，能为企业生成数字信用评分，再提供给银行作为可靠授信依据，缓解企业融资难题。
申岸锋介绍，中储智运与多家银行合作，为企业提供基于信用的融资服务。截至今年7月，已帮助中小微企业融资7.05亿元。下一步还将探索基于上游采购订单、下游销售订单数据向银行申请增信融资，助力企业融资。
切身体会到数字化利好后，锐洋东北电缆筹谋着更进一步。“我们打算通过智能制造体系，严格把控原料调配与生产流程，同时借助数字供应链管理系统让采产销更‘聪明’，用数字打通产业链、供应链、资金链，实现转型升级。”韩素淼说。
《 人民日报 》（ 2024年11月14日 02 版）
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