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近千万货车司机网络平台找货源

本报记者 韩 鑫
2024年11月14日05:58 | 来源：人民网－人民日报
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　　本期统筹：郭雪岩
　　数据来源：交通运输部等
　　制图：张芳曼

　　这边，货主企业发布需求；那头，货车司机即时接单……通过网络货运平台，发运人与承运人“无缝衔接”，货物和运力精准匹配，物流降本增效打开新空间。

　　我国公路货物运输量占总货运量比重近七成，网络货运新模式的出现，在降低全社会物流成本的同时，改变了长期以来公路运输市场“小、散、乱”的特点。相关调查显示，与传统运输方式相比，网络货运平均配货等待时间由1到3天缩短至6到8小时，物流交易成本可降低6%至8%。

　　随着数字技术与交通物流深度融合，网络货运新业态蓬勃而兴。看规模，截至目前，全国共有3000余家网络货运企业，近1000万名货车司机通过平台寻找货源。看领域，当前，网络货运正由普通货运向集装箱、冷链等专用运输拓展，从单一公路运输向多式联运延伸。

　　智慧物流将大数据、物联网等新技术融入供应链各环节，有效提升物流运作效率，已成为不少制造企业、物流公司的标配。

　　在仓储车间，智能分拣机器人“上岗”，大幅提升快递包裹分拣效率；在物流枢纽，无人集卡穿梭港口码头，远控桥吊上下作业，助力港口高效运转；在航道水网，全国已建电子航道图覆盖航道里程超过5700公里，长江水系电子航道“一张图”加快推进……

　　智慧物流快速发展得益于相关部门的持续发力。

　　一方面，以标准完善为引领，推动物流业智慧化升级。例如道路、水路货物运输基础数据元、国内集装箱多式联运电子运单等标准，促进了交通运输领域数据信息交互共享。

　　另一方面，以试点建设为抓手，促进新场景加速落地。目前，交通运输部已批复的300多项交通强国试点项目中，有60余项与智慧物流相关。同时还组织开展自动驾驶和智能航运先导应用试点等工作，推动10余项智慧物流先导试点项目示范成果及时转化成标准。

　　超大规模的市场优势、丰富广阔的应用场景和日新月异的信息技术，共同构成智慧物流发展壮大的土壤。在完善标准体系、强化数字技术、培养行业人才等方面多管齐下，智慧物流将为有效降低全社会物流成本，增强产业竞争力，提高经济运行效率提供强大支撑。

　　《 人民日报 》（ 2024年11月14日 02 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)
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