前10月全国铁路完成固定资产投资6351亿元
投产铁路新线2274公里
2024年11月14日05:58 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京11月13日电 （记者李心萍）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉：1至10月，全国铁路完成固定资产投资6351亿元、同比增长10.9%，投产铁路新线2274公里。截至目前，全国铁路总里程超16万公里，其中高铁超4.6万公里，建成投用铁路客运车站超3300座，其中高铁车站超1300座。
新线顺利开通，路网越织越密。
“高铁飞驰，‘双城’变‘同城’。”9月29日，渝昆高铁渝宜段正式开通，常年通勤往返渝宜两地的四川宜宾姑娘陈岚很是兴奋，“以前从重庆到宜宾要近4小时，现在只要48分钟。”
今年以来，兰张高铁兰武段、杭温高铁、龙龙高铁梅龙段等一批新线开通运营，武威东、兴宁南、泸州东、永川南等一批高铁新站先后投用。
在建项目取得突破，助力稳投资。
10月9日9时58分，随着最后一节钢箱梁应声落定精准对接，包银高铁乌海黄河特大桥顺利合龙贯通，标志着包银高铁线又一个重点控制性工程取得新突破。
“乌海黄河特大桥全长2190.79米，采用斜拉桥跨越黄河，是包银高铁全线桥塔最高、跨度最大的桥梁。”中铁十局包银高铁项目部总工程师黄清华介绍，为避免施工对黄河生态造成影响，施工现场专门设置泥浆收集池，杜绝污水、污浆外溢。
值得注意的是，今年以来，已有沪渝蓉沿江高铁合武段、平庆铁路、漳汕高铁、文蒙铁路、龙龙高铁武梅段等项目先后开工，为稳投资奠定坚实基础。
《 人民日报 》（ 2024年11月14日 02 版）
(责编：袁勃、赵欣悦)
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