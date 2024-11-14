前10月我国对亚太经合组织其他经济体进出口21.27万亿元
创历史同期新高
2024年11月14日06:00 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京11月13日电 （记者欧阳洁）亚太经合组织（APEC）是亚太地区重要的经济合作平台。据海关统计，今年前10个月，我国对APEC其他经济体进出口21.27万亿元，创历史同期新高，占我国进出口总值的59.1%。
前10个月，我国对APEC其他经济体进出口同比增长5.7%，高于同期我国整体增速0.5个百分点。其中，对越南、秘鲁、马来西亚、墨西哥等进出口分别增长17.4%、16.8%、12.1%、11.7%；对韩国、泰国、加拿大、文莱等进出口增速高于我国整体增速。此外，对美国、俄罗斯、新加坡等进口、出口均保持增长。
我国完整的产业体系助力APEC其他经济体更好生产和更美好生活。前10个月，我国对APEC其他经济体出口中间品5.56万亿元，增长8.4%，占同期我国对APEC其他经济体出口总值的45.4%。其中，电子元件、汽车零配件、自动数据处理设备的零附件、平板显示模组等中间品出口分别增长17.3%、8%、24.8%、24%。同期，我国对APEC其他经济体出口丰富多样的消费品，纺织服装9068.8亿元，增长3.9%；蔬菜水果928.7亿元，增长10.6%；家具电视1818.5亿元，增长8.9%；乘用车2123.5亿元，增长21.6%。
我国高质量发展为APEC其他经济体提供更广阔市场和更多机遇。前10个月，我国自APEC其他经济体进口中间品7.23万亿元，增长3.5%，占自APEC其他经济体进口总值的80.2%。其中，机电类中间品2.88万亿元，增长9.6%；能源产品1.15万亿元，增长6.6%；金属矿砂9451亿元，增长6.4%。
《 人民日报 》（ 2024年11月14日 07 版）
(责编：袁勃、赵欣悦)
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