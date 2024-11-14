蔡希良

党的二十届三中全会《决定》部署了各领域重大改革任务，34次提及金融、13次提及保险。近期，《国务院关于加强监管防范风险推动保险业高质量发展的若干意见》发布。这体现了党中央、国务院对金融保险的高度重视和殷切期望。作为金融央企，中国人寿将深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，坚决落实党中央、国务院重大决策部署，以进一步全面深化改革推动高质量发展，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业作出更大贡献。

坚持和加强党对金融工作的全面领导，坚定不移走好中国特色金融发展之路

党的领导是进一步全面深化改革、推进中国式现代化的根本保证。中国人寿将深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，持续推动党的领导与公司治理深度融合，切实将政治优势转化为公司高质量发展效能，加快建设中国特色世界一流金融保险集团。

持续强化党的创新理论武装。深入学习贯彻习近平总书记关于全面深化改革的一系列新思想、新观点、新论断，与学习贯彻习近平总书记关于金融工作的重要论述以及中央金融工作会议精神一体贯通，引导广大干部员工自觉用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。

认真落实新时代党的组织路线。坚持政治过硬、能力过硬、作风过硬的标准，以正确用人导向促进干部干事创业，着力锻造忠诚干净担当的高素质专业化金融干部队伍。坚持大抓基层的鲜明导向，切实严密组织体系、严肃党的组织生活、严格党员教育管理、严明党建责任，增强党组织的政治功能和组织功能。

纵深推进全面从严治党。坚持用改革精神和严的标准管党治党，严肃查处金融风险背后的腐败问题，坚决铲除腐败滋生的土壤和条件，一体推进“三不腐”，营造风清气正的政治生态。严格落实中央八项规定精神，坚持不懈纠“四风”树新风，坚决整治形式主义、官僚主义，坚决破除金融“精英论”“特殊论”“例外论”等错误思想，推动作风建设常态化长效化。

牢牢把握以人民为中心的价值取向，助力织密织牢民生保障网

在发展中保障和改善民生是中国式现代化的重大任务。我们将认真落实健康中国战略和积极应对人口老龄化国家战略，努力为人民群众提供全生命周期保障服务，切实增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

全方位加强健康医疗保障。中国人寿承办的大病保险覆盖近3.6亿城乡居民，长期护理保险项目覆盖4400多万人。我们将持续提高大病保险、基本医疗保险等政策性保险业务经办水平，加大商业医疗保险、疾病保险、长期护理保险等产品创新，探索将医疗新技术、新药品、新器械应用纳入保障范围，加大对老年人、慢病患者以及新市民、灵活就业人员等群体的承保覆盖。

积极参与养老三支柱体系建设。目前中国人寿的基本养老保险基金管理规模达550亿元，企业年金和职业年金管理规模超过1.7万亿元，已经积累具有较强养老功能的各类商业保险准备金近4万亿元。我们将依托长期资金管理专业优势，持续提升养老资金保值增值水平，丰富个人养老金、商业养老金、商业养老保险等产品供给，更好满足人民群众多元化的养老保障需求。

加快完善康养特色服务生态。中国人寿已经在北京、天津、苏州等10多个城市布局养老项目，在建及建成养老床位近万张。我们将持续健全机构、社区、居家等多层次养老服务体系，形成养老服务标准和管理输出，积极整合高品质健康养老服务资源，促进健康养老服务供给和需求的有效对接。

坚守服务实体经济的根本宗旨，加强对重大战略、重点领域和薄弱环节的金融支持

服务实体经济是金融的天职。保险业是市场化的风险管理者，也是长期资本、耐心资本的重要提供者。今年上半年，中国人寿集团境内新增保险金额超过460万亿元，直接投资实体经济的存量规模达到4.6万亿元。我们将持续做好金融“五篇大文章”和重点领域保险，着力当好服务实体经济的主力军和维护金融稳定的压舱石。

积极服务新质生产力发展。紧紧围绕科技型企业全链条、全生命周期金融保险需求，持续丰富首台（套）、首批次等科技保险产品供给，实现科技研发、成果转化和应用推广的保险全覆盖。加大对战略性新兴产业、未来产业的资金支持，丰富投资策略，统筹用好股权、债权等手段，加快构建科技金融国寿服务生态，积极促进金融、科技、产业的良性循环和有效互动。

着力提升普惠金融质效。加快拓展中小微企业信用保险，灵活运用多种投资方式，助力解决中小微企业融资难融资贵问题。推动农业保险扩面增品提标，积极开发和推广防止返贫保险，加大对乡村地区基础设施和特色产业的资金支持，助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村全面振兴有效衔接。

持续助力资本市场发展。作为重要机构投资者，我们充分发挥保险资金规模大、周期长等优势，积极支持资本市场发展。今年，我们发起设立了500亿元规模的私募证券投资基金，开展保险资金长期投资改革试点，取得一定成效。下一步将深入总结试点经验，坚持长期投资、价值投资、稳健投资，着力打造保险资金支持资本市场稳健发展的典范。

着力服务社会治理现代化，积极促进社会和谐稳定

推进社会治理现代化，是完善和发展中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化的重要内容。将保险机制嵌入社会治理，是连接有效市场与有为政府，助力提升社会治理效能的重要一招。

全面参与巨灾保险保障体系建设。探索对台风、地震、洪水等灾害的有效保障模式，在巨灾保险产品定价、风险分散、防灾减灾等重要领域加快创新，稳步拓展巨灾保险保障范围，加强对人民群众财产损失的经济补偿，有力支持灾后恢复重建，提高社会整体抗风险能力。

探索责任保险发展新模式。在食品安全、校园安全、医疗安全、生产安全等与公众利益密切相关的领域，加大责任保险创新力度，更好发挥保险在化解社会矛盾、解决社会纠纷中的积极作用。探索完善风险减量管理模式，拓展“保险+科技+服务”，积极运用先进技术，加强事前风险预防和事中风险干预，从源头化解风险。

统筹高质量发展和高水平安全，坚决守牢不发生系统性风险的底线

防控风险是金融工作的永恒主题。当前我国保险业正处于转型升级的关键时期，更要有效防范化解各类风险。我们必须坚持底线思维，增强忧患意识，不断提升风险防控的能力和水平。

持续健全风险防控机制。严格落实风险早识别、早预警、早暴露、早处置的要求，不断完善全面风险管理制度体系，加大智能风控建设力度，增强风险感知、风险研判能力，切实提高风控工作的主动性、前瞻性和有效性。

有效防范化解重点领域风险。持续开展风险隐患“地毯式”排查，把握好权和责、快和稳、防和灭的关系，按照“一项目一策”方式，强化动态跟踪，前移防控关口，稳妥化解存量风险，坚决遏制增量风险，夯实持续稳健经营基础。

不断强化依法合规经营。大力培育和弘扬中国特色金融文化，引导广大干部员工牢固树立“合规创造价值、合规人人有责”的发展理念，加强消费者权益保护，对违规行为零容忍，坚决不碰法律红线、不越监管底线，增强合规经营的内生动力。

（作者为中国人寿保险（集团）公司党委书记）

《 人民日报 》（ 2024年11月14日 12 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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