新华社深圳11月13日电（记者毛思倩）装载快递包裹的无人机货舱可直接“飞”到社区，再由快递人员派发入户。深圳首个低空经济公共基础设施小微服务站近日在深圳福田区渔农社区金地名津广场启用。

记者在现场看到，这个服务站设置在住宅区的入口处，占地面积约15平方米，高度约3.2米，内部设置了快递架、冷冻冷藏柜以及电动升降梯，顶部则规划为无人机起降坪，收发人员通过升降梯上下收发无人机运送的货物。

据介绍，目前服务站集成了低空物流“最后一公里”的多元功能，采取无人机配送与人工服务结合的模式，无人机将客户的商品和快递由网点快速送达服务站，服务站作为“快递驿站”进行接收和暂存，再由工作人员将商品和快递配送给居民。此外，也可通过无人机将接收发送走的包裹通过空中路线运回到快递网点。

“这里靠近口岸，人流量大，交通拥堵情况很常见，地面交通方式比较影响派送时效。”服务站运维人员付根林介绍说，此服务站辐射周边三个住宅小区，可以提高配送效率，提升社区居民体验。

据服务站运营方一米阳光城市驿站商务（深圳）有限公司董事长庞柱平介绍，此次启用的服务站将居民区内原本的“社区书屋商务驿站”（报刊亭）进行改造升级，不仅集合了无人机起降、充电等功能，还兼容巡查、消防、应急救援等多项城市公共管理功能，在不占用更多城市土地的情况下实现传统空间向低空服务空间的转变。

深圳市低空经济产业协会负责人表示，发展低空经济产业的前提是布局一批覆盖范围广、保障能力强的新型公共基础设施。目前，深圳正在加速构建低空起降设施网络，到2026年，预计建成1200个以上低空起降点。深圳土地资源紧张，此次启用的低空经济服务站是对城市存量设施的改造，规模小、投入低、可复制性强，是在低空基础设施建设上对资源集约利用的有益探索。

(责编：王震、陈键)

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