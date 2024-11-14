科技日报北京11月13日电 （记者付丽丽）13日，记者从水利部获悉，水利部联合国家发展改革委近日印发《全国病险水库除险加固实施方案（2025—2027年）》（以下简称《实施方案》），《实施方案》明确，2025至2027年预计共需实施200余座大中型水库和4800余座小型水库除险加固，预计投资350余亿元，由国家发展改革委、水利部统筹中央预算内投资等资金渠道予以支持。

为实现“水库不垮坝”，牢牢守住水库安全底线目标，《实施方案》提出了水库除险加固三年目标任务：2025年完成“十四五”除险加固任务，2027年完成2024年9月前已鉴定为病险水库的除险加固任务，2027年后按照“随病随治”的原则及时解决病险问题。

《实施方案》要求推进水库大坝安全鉴定常态化，规范除险加固建设内容，加强除险加固项目管理，科学推进水库降等报废，通过及时实施除险加固，保障水库安全运行、长期稳定发挥防洪、供水、生态等综合效益。

当前，各地正在抢抓汛后施工“黄金期”，在保证工程质量和安全的前提下，全力全速推进水库除险加固实施进度，确保2024年度既定目标任务圆满完成。

(责编：王震、陈键)

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