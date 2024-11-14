唐佳

一个院落，三五农舍，几个“学生专家”，是科技小院的标配。自2009年全国已建成1800多个科技小院，成为推动乡村全面振兴的积极参与者。

近日，苏小营中非科技小院在其所在的河北曲周县大河道乡苏小营村揭牌成立。“作为曲周乡村振兴与‘一带一路’科技小院群的成员，苏小营中非科技小院通过开展百亩示范方，引入浅埋滴灌技术、深翻技术、有机无机肥配施技术等，解决苏小营村庄附近耕地细碎化和种植技术落后、生产效率低下等问题。”中国工程院院士、中国农业大学教授张福锁说。

“科技小院的名字是农民取的”

“一头连着大学课堂，一头连着田间地头。”2009年，张福锁院士团队在曲周县建立了全国第一个科技小院，中国农业大学教师与研究生们深入田间地头和村屯农家，在服务乡村振兴中解民生、治学问。

在“科技小院”授课的张福锁。人民网记者李依环 摄

“‘科技小院’的名字，是曲周当地农民给取的。”张福锁回忆说，团队决定把课堂和实验室搬到田间地头，租住在一个农民闲置的小院，和农民同吃同住同劳动，在一线的生产实践中，发现问题，解决问题，培养学生的同时帮助农民解决实际问题。于是，便有农民将小院称作“科技小院”。

“近日，我们发布了曲周‘绿色吨半粮’重大突破成果发布报告。”张福锁介绍称，曲周县如今实现了从‘盐碱滩’到‘吨粮’，再到‘绿色吨半粮’的历史性跨越，为我国中低产田产能提升和农业绿色转型进行了积极探索，构建了以新质生产力建设农业现代化强国的实践。

他表示，曲周“绿色吨半粮”的实践探索，是粮食安全、资源高效和环境保护的新突破，是在生产实战场景中理论、技术和应用三位一体新科研范式的新突破，是教育、科技和人才一体化实现的新突破，也是“政-产-学-研-用”五位一体新模式的突破。

“农业是最有情怀的产业之一”

“大约在2019年的时候，科技小院已经在国内推广开来，也受到了不少常年在非洲进行援助的国际组织关注。”张福锁回忆道，大约在2019年的时候，科技小院的模式已经在中国推广开了，也受到了不少常年在非洲进行援助的国际组织关注。随着科技小院的发展，构建人类命运共同体、实现共赢共享也成了“科技小院”的追求。

他说：“最重要的是，响应‘一带一路’、中非合作的号召，想让中国经验在更广阔的世界中实践，于是启动了‘中非科技小院’项目。”

科技小院的“学生专家”（左一）。受访者供图

“当时去非洲建设科技小院是比较难的。”张福锁介绍说，经各方商议决定，先从人才培养模式做起，招非洲的学生到中国学习一年，再回到非洲去做一年的科技小院，再回到学校进行毕业答辩。这些留学生根据自己的需求，学习不同的农业技术，再带着经验和知识回去，在非洲组织建立适应当地生产需求的科技小院。

在张福锁看来，科技小院作为一种人才培育新模式，学生通过亲身感受、自我感悟，深刻体会“立德树人”的精神内涵，培养爱农情怀、学农热情、兴农责任感和自豪感。

“解民生之多艰，育天下之英才”，这既是中国农业大学的校训，也是张福锁一生的追求。他说，农业是全世界最有情怀的产业之一。学农，就是为全世界人民作贡献。

“向世界讲好中国农业故事”

“很多非洲学生很好奇，中国如何用全球9%的耕地，养活了占全球百分之二十多的人口。”张福锁表示，向世界讲好中国农业故事，可以从成功解决国人吃饭之“大事”切入。比如，中国在类似非洲缺水、少肥等艰苦条件下，有修建母亲水窖解决用水难、制野草有机肥等诸多有效经验。

张福锁在曲周查看小麦长势。受访者供图

张福锁表示，在非洲建设科技小院，和在中国本质上没有太大区别，都属于分散且每户耕地不多、多依靠人力种植的小农户。因此，中国的种植技术、经验对他们也适用。“我们可以将这些农业发展经验做法分享给世界，以此讲好中国农业故事。”张福锁说。

据悉，自2019年建成以来，中非科技小院先后招收了12个非洲国家90多名农学生，毕业的30多名学生先后在非洲建成5个科技小院。2024年，3个科技小院的90个合作农户种植的玉米丰收，平均产量达到每公顷8吨，比往年增长了3倍。

“我们希望，未来能把中国农业故事讲给更多人听。把中国的农业经验，推广到更多的地方。”张福锁说。

(责编：杨曦、吕骞)

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