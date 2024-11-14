◎实习记者 于紫月

本报记者 都 芃

11月12日，第十五届中国国际航空航天博览会（以下简称“中国航展”）开幕首日，国产“祥云”AS700载人飞艇现场签订10架购艇订单，成为本届中国航展的“热销爆款”。自今年9月14日首架交付至今，“祥云”载人飞艇总共签订购艇订单23架、意向订单164架，累计订单达187架，将服务于各地低空经济与旅游业发展。

据悉，“祥云”载人飞艇是由中国航空工业集团特种飞行器研究所（以下简称“特飞所”）研发的具有完全自主知识产权的新型软式、准平衡飞艇，主要用于空中游览、应急救援、反恐维稳、城市安保等领域。

圆滚滚、白胖胖的“祥云”载人飞艇为何深受市场喜爱？

“飞得低、飞得慢、飞得稳，这些优势可以让‘祥云’载人飞艇在低空旅游、空中摄像摄影等应用场景中得心应手、如鱼得水。”11月13日下午，特飞所“祥云”载人飞艇总设计师周雷在中国航展现场接受科技日报记者采访时表示，飞得低、飞得慢能让游客看得清、看得细。除此之外，“祥云”还飞得十分平稳。“很多体验过的乘客，包括我自己，都没想到‘祥云’这么平稳。不少乘客都说比坐船还要平稳。而且‘祥云’飞行噪声较小，属于可接受的范围，有乘客还在飞艇上打电话。”他说道。

根据中国航空工业集团提供的数据和信息，“祥云”载人飞艇还具有轻质低成本结构设计、起降场地要求低、高安全性多余度设计等多重优势，造就了它备受市场青睐的“明星产品”地位。

对飞艇来说，舱体越重，所需的气囊体积越大，飞行成本越高。据悉，“祥云”载人飞艇采用一体化成型吊舱结构及超轻质桁架式尾翼结构优化设计，并在海量复合材料数据库中优选出轻质高分子囊体材料，较大地减轻了飞艇结构重量，降低了飞艇的直接成本，提高了市场竞争力。

周雷告诉记者，“祥云”载人飞艇采用比空气轻的氦气作为浮升气体，加之飞艇本身重量就轻，因此飞艇的重力和浮力基本相当，即准平衡设计。由此，飞艇对地面的压力很小，对起降场地没有太多要求，甚至在平常的草地上起降也没问题。

更值得一提的是，“祥云”载人飞艇所采用的推力矢量控制技术，不仅能让飞艇具备垂直短距起降的能力，还能在飞艇完全丧失动力或操纵系统故障的突发状况下辅助控制飞艇的升降，安全性显著增加。

作为一种“古老”的飞行器，世界上最早的飞艇距今已有100多年，比飞机出现的还要早。在周雷看来，有了新材料、新动力系统、电子信息系统等重要技术的加持，“古老”的飞艇正在新时代焕发出新的、强大的生命力。

(责编：王震、陈键)

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