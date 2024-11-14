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国产首型先进民用涡轴发动机正式发布

2024年11月14日09:06 | 来源：科技日报
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科技日报珠海11月13日电 （记者都芃 孙瑜）13日，在第十五届中国国际航空航天博览会举办期间，中国航空发动机集团举行了AES100产品发布暨通航动力产品推介会，正式发布AES100发动机产品，并集中推介10型通航动力产品。

航空发动机是飞机的“心脏”，涡轴发动机主要配装各类直升机。AES100发动机是我国第一型严格按照国际通行适航标准自主研制、具有完全自主知识产权的先进民用涡轴发动机，已获颁中国民用航空局型号合格证。

AES100发动机设计功率1100千瓦、首翻期3000小时，应用先进材料和功能部件，具有高效率、低油耗、长寿命、高安全性等优势，可满足双发5至6吨级直升机和单发3至4吨级直升机动力需求，综合性能达到国际先进水平。

AES100发动机总设计师李概奇介绍，AES100民用涡轴发动机采用了先进的压气机、涡轮气动设计及轴承共腔、环下供油、集成化附件传动等结构设计技术，配置具有性能预测、寿命管理等功能的健康管理系统。在结冰、暴雨、强电磁环境等复杂条件下都可安全稳定工作，配装的直升机可执行巡逻、救援、观光、公务飞行等多种任务，环境适应性强、应用前景广阔。

此外，AES100发动机后续改进改型，可衍生发展900千瓦级涡桨发动机、1000公斤级推力涡扇发动机和1000千瓦级地面轻型燃机，用于中小型涡桨飞机、喷气公务机和地面移动电站等。

(责编：王震、陈键)
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