科技日报讯 （记者滕继濮 实习记者夏天一 通讯员王晶 甘欣鑫）11月11日，记者从中铝国际沈阳铝镁设计研究院有限公司（以下简称“沈阳铝镁院”）获悉，世界单线产能最高的铝基新材料生产线——河北文丰钢铝融合产业项目设计工作已基本完成，有望在明年初投产运行。

沈阳铝镁院副总经理、总工程师、氧化铝技术带头人李志国介绍，该项目以钢厂高炉煤气、余热蒸汽作为铝基新材料项目能源，利用铝基新材料项目赤泥选出的铁精矿作为钢厂铁矿石掺配原料，形成钢铝融合、资源综合利用的循环经济新模式。项目单位产品占地小于0.1平方米，仅为国家产业政策要求的20%，能耗为国家标准能耗限额的60%。

该项目采用国际先进的流程模拟软件——SysCAD，进行全厂级和工序级复杂工艺流程的模拟和指标优化测算，通过可视化建模、数值建模和多相流分析，完成设备设计的结构强度及性能计算。

据了解，此次设计是继沈阳铝镁院在2016年实现的世界首条百万吨级一水硬铝石高温拜耳法生产线大型化设计基础上的又一次突破。在设计过程中，沈阳铝镁院从设计理念、技术方案、设备配置、区域集中布置等多方面进行优化。

该项目采用的高效低耗绿色高温拜耳法工艺技术，融合了沈阳铝镁院最新研发的高温高效极简溶出、极限降汽、新蒸汽冷凝水质量控制、余热深度利用等多项绿色低碳技术，并采用世界首台日产5500吨气态悬浮焙烧炉等大型专有装备，与业主共同推动了磨矿和选铁全新技术的应用，致力于实现投资最省、指标最优、排放最少、成本最低的目标。

(责编：王震、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经