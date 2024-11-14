【科普园地】

◎本报记者 张佳欣

宇宙广袤无垠，我们所在的宇宙可能只是多元宇宙中的一个。多元宇宙论是一种目前物理学中尚未证实的假说。

如果说有一种理论模型可以估算宇宙中智慧生命出现的概率，那无疑是著名的德雷克方程。该方程是美国天文学家弗兰克·德雷克于20世纪60年代提出的，用于计算我们银河系中可探测到的外星文明数量。

60多年后的今天，由英国杜伦大学领衔的天体物理学家们提出了一个不同的模型，该模型更侧重于宇宙膨胀加速和恒星形成数量所创造的生命出现的条件。

恒星是生命出现的基础，因此，这个模型可用于估算我们的宇宙，还有其他可能的宇宙里，出现智慧生命的可能性有多大。这项新研究并没有去算智慧生命的数量究竟有多少，而是考虑了在不同的具有特定属性的宇宙里，智慧生命出现的相对可能性。

研究得出结论，那些典型的智慧生命所在的宇宙，暗能量密度可能比我们的宇宙要大很多。该模型预测，在恒星形成最快的宇宙中，有27%的宇宙可能孕育出智慧生命，而我们所在的宇宙只有23%。

当前科学家通过观测，得出了我们所处宇宙中的暗能量密度数值。而现在他们发现，暗能量密度即使调得很高，生命也能存活。这意味着，当前的暗能量数值可能并不是最适合生命孕育的最优值，而我们可能并不住在一个最适合智慧生命生存的宇宙中。

为什么要关注暗能量？它对生命生存有什么影响？暗能量占据了宇宙2/3以上的部分，使宇宙加速膨胀，与引力相抗衡，从而创造出一个既能够膨胀、又能够形成结构的宇宙。然而，生命想要发展，就要求物质能聚在一起形成恒星和行星，而且这些地方还得稳定几十亿年，才能让生命慢慢进化。但总体而言，暗能量的作用会影响到宇宙的长期演化，并可能间接影响到生命的存续。

(责编：王震、陈键)

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