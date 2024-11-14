寇佳丽

记者从上海数据交易所了解到，11月13日，海宁市低空+经济城市综合数据资产挂牌暨融资启动会在上海数据交易所举行。

据悉，在数据资产交易市场成功挂牌海宁市低空+经济城市综合数据资产，价值突破2亿元；基于数据资产的融资，将重点用于海宁市低空经济产业配套基础设施建设、积极拓展低空经济多领域场景应用、业务模式向外输出等方面，着力打造低空经济现代服务业新增长引擎。

西南财经大学中国金融研究院副院长董青马对《证券日报》记者表示，将低空经济产业发展与数据资产变现融合起来，既为“掘金”数据资源开拓了新模式，也为低空经济项目融资谋划了新方式。当前，我国值得关注、培育的新增长点众多，上述有益尝试后续或将得到推广。

各路资本“掘金”低空经济

伴随“低空+”应用场景的不断开拓，低空经济背后的金融支持链条也逐步成长壮大。除以低空经济+数据资产打“组合牌”取得融资方式外，低空经济+融资租赁的模式也已取得突破。

记者注意到，今年以来，已有多家金融租赁公司及融资租赁公司开始布局低空经济。例如，江西省赣江融资租赁有限公司于7月份落地了低空经济项目。

北京改革和发展研究会特约研究员田惠敏对《证券日报》记者表示，低空经济相关经营主体设备购置资金需求量较大，与融资租赁服务有较好的契合度。融资租赁在低空经济的基础设施建设、无人机制造、市场服务等领域都大有可为。

同时，多地低空经济产业基金也扎堆成立。年初至今，已有苏州、无锡、北京、广州、武汉、成都等至少十二地成立或宣布成立低空经济产业基金。其中，仅11月份，就有珠海、深圳两地官宣。

记者梳理发现，十二地所设基金从1亿元到200亿元不等，总目标规模已超904亿元。田惠敏分析称，考虑到基金的使用效率和其对产业发展的推动作用，产业基金规模应该与当地低空经济的发展需求、产业基础、企业规模等因素相匹配。

低空物流将受益

多位受访专家表示，各路资本持续流向低空经济，会促进其商业化进程加速演变，推动众多“低空+”应用场景进一步落地。其中，作为当前备受关注的细分领域之一，低空物流将受益。

11月6日，在第10届快递“最后一公里”大会上，国家邮政局副局长陈凯对快递行业发展提出四点倡议，提出支持发展无人配送、低空物流等新业态。11月4日，山东省人民政府办公厅印发的《山东省低空经济高质量发展三年行动方案（2025—2027年）》提出，“构建无人机智慧物流体系。支持济南、青岛、东营、烟台、临沂、滨州等市依托龙头物流企业，研究低空物流解决方案”。11月11日，深圳市交通运输局发布《关于促进现代物流业高质量发展的工作措施（2024—2026年）》，提出“形成低空经济产业集聚区，到2025年实现物流运输起降点规模突破420个”。

此外，多地对低空物流的探索正在开展。例如，11月12日，在武汉，装配快递盒的无人机在汉口北低空港无人机停机坪起飞。自此，全国批发市场首个低空物流基地启动常态化运营。据了解，汉口北低空港首期开通了5条低空物流航线，未来将逐步覆盖武汉主城区。

透镜咨询创始人况玉清对《证券日报》记者表示，资金支持、政策鼓励叠加实践端的积极探索，将为低空物流打开更广阔的市场前景。“考虑到安全、成本、合规性等问题，低空物流的规模化应用可能最先在两个场景取得突破，一个是跨城运输，另一个是农村物流。”

“低空物流有望逐步改变我国物流格局，其在发展中遇到的问题，需要多方共同应对、合力解决。重要的是要敢于尝试和探索，从这个角度看，继续在更大范围内以试点方式探索低空物流的深层次发展，或许会是一个不错的选择。”中国物流学会特约研究员解筱文对《证券日报》记者表示。

(责编：王震、陈键)

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