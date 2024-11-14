人民网记者 栗翘楚

一段时间以来，各地兴起一种名为市场采购贸易的业务。作为颇具特色的外贸新业态新模式，这项业务以其免征增值税、简化通关手续等政策优势，极大地满足了中小微企业小批量、多批次的外贸需求，成为出口新亮点。

“易碎的放在上面，这里空间再放点小商品，给它填满。”近日，浙江义乌万顺报关代理有限公司业务主管吴美杏对着眼前的集装箱边指挥边思考集装箱的“货物布局”，将整个“超市”搬进集装箱。

这种“填箱”的方式与传统模式不同，传统模式下，每个集装箱的货物要实现“一品一报”，集装箱货物越多，报关的内容越复杂。2014年11月，全国首张市场采购贸易方式报关单在义乌落地。十年来，市场采购贸易方式结出累累硕果，成为浙江省外贸出口增长的重要引擎。据统计，十年来，义乌市场采购贸易出口额累计突破2.58万亿元，年均增长率10.4%。

商务部对外贸易司司长李兴乾表示，与一般贸易相比，市场采购贸易具有三个特点：一是海关监管更便利，市场采购贸易设立了单独的监管代码“1039”，对这个项下申报出口实行简化申报；二是税收征管更简单，对用市场采购贸易方式出口的货物免征增值税，也不办理出口退税；三是结汇方式更灵活，从事市场采购贸易方式的境内和境外个人，在符合条件的情况下，可以通过他们个人外汇账户来办理外汇结算。

据了解，市场采购贸易方式下，报关单对应的出口商品品类在5种以上的，可以实施简化申报。贴合小商品出口货物品种杂、交易频、批次多的特点，为广大中小微企业走出国门、参与国际贸易打开了一条新通道。现在，单个集装箱可以集拼几十种甚至上百种货物，俨然就是一个小型的“超市”，为小商品出口提供了高效便捷的通关。

“一般来说，这些货物通过国际贸易‘单一窗口’申报，当天就能完成通关手续。”义乌海关综合业务二科副科长何文帅表示，市场采购贸易方式配套的通关改革，让全面实行审单、放行自动化和无纸化报关成为可能，市场采购货物可以实现24小时全天候放行，义乌小商品通关单证作业也随之正式进入“秒时代”。

十年间，市场采购贸易不仅出口额逐年增长，参与的市场主体也越来越多，义乌市场采购贸易方式的外贸实绩主体从2014年的79家增加到2024年的2429家。市场采购贸易方式推行以来，义乌贸易朋友圈也“越扩越大”。据统计，义乌通过市场采购贸易方式出口的货物目的国家和地区，目前已增至216个，除共建“一带一路”国家外，外贸朋友圈还扩展到新西兰、阿根廷等国家，市场采购贸易方式也从义乌一地复制推广到全国39个市场。

(责编：杨曦、吕骞)

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