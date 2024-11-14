原标题：江苏一高校搭建教育数字化教学研究基地

11月13日，希沃学院揭牌仪式暨校企合作协同育人研讨会在江苏第二师范学院举行。学校与企业“双向奔赴”，旨在探索协同育人新模式，打造全国示范性教育数字化教学研究基地，推动师范教育创新发展。

2024年3月，教育部启动人工智能赋能教育行动，推动“AI+教育”融合发展；《中共中央 国务院关于弘扬教育家精神加强新时代高素质专业化教师队伍建设的意见》明确提出，实施数字化赋能教师发展行动，推动教师积极应对新技术变革，着眼未来培养人才。

据了解，江苏第二师范学院与教育科技企业希沃达成战略合作，共创希沃学院，通过共建教育技术学专业，研制师范生人才培养方案。

在专业建设的基础上，双方将共建一门师范生现代教育技术课程及课程资源，通过AI赋能全校师范生；聚焦课程教材，双方还将共建新形态数字化教材以及相应的数字化资源库，为全国数字教材开发提供有效参考。

江苏第二师范学院校长徐国华表示，江苏第二师范学院在教育理论研究、师范人才培养等方面有着深厚的积淀，结合企业在“人工智能+教育”上的创新技术，实现理论研究与实践应用的有机融合，搭建实践应用高层次应用型人才的培养平台，组建产教融合团队。

“一直以来，我们作为联结纽带，通过教师培训、以师育师、课题研究等多种方式，助力智能时代的教师数字素养提升。此次合作也是我们深度参与协同育人，深度助力高校专业课程教学改革的重要探索。”广州视睿电子科技有限公司（希沃）总裁张凌说。

新一代人工智能何以赋能教育教学创新？南京师范大学教育科学学院副院长柏宏权认为，随着“互联网+教育”的发展，教育场景已不再局限于传统的课堂，而是更强调面对面教学与在线学习的混合。面对未来教育，掌握AI技术的教师团队将是学校的核心竞争力。人机协同的“Al+教师”模式将极大促进学生个性化成长。

在广东省杏坛智慧教育创新研究院院长魏振水看来，教师培养正向开放多元的模式发展，通过校企合作开展协同育人项目，赋能课程教学内容、课堂体系和实践方式等方面的发展，创新教师培养模式，实现师范生培养的职前职后一体化和教学教研一体化。 (记者 徐珊珊)

(责编：董童、李源)

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