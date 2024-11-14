新华社深圳11月14日电（记者白瑜）第二十六届中国国际高新技术成果交易会14日至16日在深圳国际会展中心（宝安）举办，来自100余个国家和地区的5000余家知名企业与国际组织参展，4300余个新技术、新产品、新成果将同期发布。

具身智能机器人、人工智能数字分身产品、智能终端应用……一批高科技前沿产品集中亮相，围绕制造业转型升级的大背景，展示国内最新技术成果。另外，来自美国、法国、韩国、澳大利亚、加拿大、丹麦等国家和地区的企业和机构组团参展，带来世界最新前沿科技。

本届高交会设置国际科技、省市科技、国之重器重大装备、科技巨头产业链、专精特新与新质生产力、人工智能与机器人等多个展区，全方位展示世界高新技术发展趋势，发布高新技术最新成果，在全球范围内进行高新技术成果交易与洽谈。

自1999年以来，高交会已成功举办25届，成为国家创新体系的重要组成部分，是我国高新技术领域对外开放的重要窗口和高新技术成果交流交易的重要平台，在推动高新技术成果商品化、产业化、国际化以及促进国家、地区间的经济技术交流与合作中发挥积极作用。

(责编：卫嘉、白宇)

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