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乐斯福与米旗食品签署战略合作协议

2024年11月14日14:07 | 来源：中国网
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原标题：乐斯福与米旗食品签署战略合作协议

　　第七届中国国际进口博览会于11月5日拉开帷幕，七届全勤生乐斯福的展台忙碌依旧。展会首日，乐斯福就迎来了多场战略合作签约仪式，首场举办的是乐斯福与米旗食品有限公司的战略合作签约仪式。

　　乐斯福集团董事会主席蒂博 (Thibault De Ladoucette) 先生、乐斯福全球首席执行官李谐 (Brice-Audren Riché) 先生、乐斯福全球执行副总裁兼首席运营官浦建菲 (Jean-Philippe POULIN) 先生、乐斯福亚太区总裁杜邦 (Timothe Dupont) 先生和乐斯福中国大中华区总裁杨宏 (Jerome Vanachter) 先生出席了本届进博会的首场签约，在一众集团高管团队及现场嘉宾的见证下，杨宏先生与米旗食品有限公司副总裁冯辉先生签署了合作协议。

　　本次签约标志着双方将在创新烘焙产品开发、市场推广及品牌建设方面展开深入合作。签约之后，乐斯福将为米旗食品提供新定制食谱的研发支持，旨在提升米旗在市场上的竞争力，同时加强双方在品牌推广和市场营销方面的协同合作。

　　双方签约合作内容主要包括：新食谱开发，双方将共同研发符合消费者需求的新型烘焙食谱，使用乐斯福的高质量原料和技术，确保产品的创新性和口感；市场推广策略， 合作双方将联合制定市场营销计划，以提升品牌曝光率，增加市场份额；技术支持， 乐斯福将为米旗提供持续的技术支持，确保其在生产过程中能够充分利用乐斯福的产品和技术优势。

　　乐斯福大中华区总裁杨宏先生在签约时表示：“乐斯福与米旗食品秉持共同的发展理念，致力于为中国消费者提供更具营养、更健康和更美味的食品。今天的签约仪式是双方长期合作的新起点，未来双方将继续携手，共同推动中国食品行业的高质量发展。”

(责编：曹淼、李源)
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