原标题：百威集团在华投资四十周年暨啤酒产业对中国经济社会影响交流会在京举行

近日，以“与未来同行”为主题，由中国外商投资企业协会与中国酒业协会指导的百威集团在华投资四十周年暨啤酒产业对中国经济社会影响交流会在北京举办。作为全球领先的啤酒酿造商，百威集团奋进四十载，践行“在中国，为中国”战略，引领啤酒行业迈向新未来。

一业带百业，啤酒行业正激发出巨大潜能

啤酒产业涵盖从原材料采购、生产加工到产品分销、销售与消费的全过程，产业链条长、上下游联动性强，在国家产业体系中具有重要地位。啤酒行业的高质量发展能推动可持续农业、消费场景塑造、啤酒文化传播等关联产业发展，有效带动上下游一、二、三产业融合发展。

近年来，啤酒消费通过与体育赛事、音乐演出、文化参观等多种形式的结合，为消费者带来全新体验，啤酒消费的场景创新，已成为激活消费市场、促进经济增长的重要驱动力。中国酒业协会理事长宋书玉表示，啤酒行业“一业带百业”，与啤酒相关的消费场景正展示出巨大潜力，对中国经济的健康发展具有显著意义。

中国市场巨大，占全球啤酒消费量的四分之一，也是全球啤酒巨头百威集团的核心战略市场。时值百威集团在华投资四十周年之际，在中国酒业协会的指导和中国国际经济交流中心的支持下，《啤酒行业对中国经济社会影响研究》白皮书正式发布，旨在深入探讨啤酒产业在中国经济社会中的积极作用，为行业进一步发展提供思路与建议。

百威集团全球首席执行官邓明潇表示：“放眼全球，啤酒行业对当地经济的影响是显著的。中国的啤酒行业正蓬勃发展，充满创新活力。中国近期的经济政策让我们备受鼓舞，为啤酒市场的进一步发展提供了新机遇。展望未来，我们将继续引领啤酒行业的可持续增长，延续高端化战略，助力中国的高质量发展。”

比利时驻华大使安博宁表示：“啤酒是比利时文化和历史的一部分。在中国生产优质啤酒的百威集团也是在中国投资的最大的比利时公司。我们的啤酒在中国销路很好，而且越来越受欢迎。中比友谊发展良好也受益于百威集团在中国开展的各项活动。”

葳蕤四十载，百威集团与中国市场“同频共振”

自1984年与中国结缘以来，百威集团不断加大投资，从在武汉设立中国第一家百威啤酒厂到投产百威亚太最大精酿酒厂，2010年至今的在华固定资产及商务投资已接近3000亿人民币，目前在华拥有30家啤酒厂，经营百威、科罗娜、哈尔滨啤酒、福佳、蓝妹等50多个品牌。这是百威集团看好中国市场发展潜力的体现，也为中国啤酒行业的高质量发展提供了强有力的支持。

值此里程碑时刻，百威集团与央视网携手拍摄的短片《敬未来，共喝彩》在活动现场首播，全面展示了百威集团在中国扩大开放的背景下，推动高质量发展、开展数智化转型，践行可持续道路，与社区共繁荣、与同行者共筑酿造梦想的全历程。

在创新引领高质量发展方面，百威集团通过引进国际知名电子音乐节奶油田（Creamfields）、风暴电音节等新IP、推出定制化啤酒、创造与流行文化相结合的消费场景等方式，以满足中国消费者在饮用体验和场景上日益多样化、高端化的需求，为社会经济注入消费新动能。

随着中国将发展新质生产力作为推动高质量发展的重要着力点，百威集团也与时俱进，采用数据可视化、AI决策等技术打造智能工厂，推动各项业务提升效率，为啤酒产业智能化、现代化、科技化转型树立标杆。百威集团推出的B2B电子商务平台——先蜂购（BEES），利用技术和专业知识来帮助经销商客户优化运营，从而更好地服务终端客户，目前已覆盖超过300个城市。

百威集团提出了“在2040年实现全价值链净零排放”的抱负，联动价值链上下游一起行动，推动行业及产业链向绿色转型。继武汉工厂成为百威集团碳中和工厂，锦州工厂和佳木斯工厂也陆续实现碳中和。

百威亚太首席执行官兼联席主席杨克表示：“在过去的四十年里，百威集团见证了中国改革开放带来的惊天巨变。这是一个充满巨大机遇的市场，对我们来说，它的重要性还在不断增长。一路走来，我们致力于引领行业高端化和创新发展，同时通过强大的合作伙伴关系回馈我们业务所在的社区。我们依旧怀着同样的热情，拥抱下一个四十年，敬未来，共喝彩！”

十七年倡导“明智饮酒”，携手共创文明饮酒新风尚

百威集团在华拓展业务与推动行业前行的同时，始终铭记回馈社会的使命，不仅在乡村振兴、灾难援助等方面积极行动，更是连续十七年在中国市场积极倡导“明智饮酒”，联合各个利益相关方共同行动，不断扩大积极正面的社会效益。

今年，作为中国酒业协会酒与社会责任促进工作委员会当值主理事长单位，百威中国积极响应中国酒业协会的号召并协办了全国理性饮酒宣传周系列活动，包括发布《2024中国预防酒驾白皮书》，举办公益主题微电影、公益主题海报设计大赛等。

本次活动作为全国理性饮酒宣传周的分会场，同时也是今年百威集团“全球明智饮酒日”在中国的启动现场。为了更好地倡导理性、负责任的适度饮酒文化，百威中国的销售团队及其他所有员工将成为明智饮酒的推广大使，在全国各地的销售点向客户及消费者宣传“明智饮酒”的理念，并推广全新的百威0.0和科罗娜无醇啤酒，为客户和消费者提供更多产品和明智的饮用选择。

热土之上，生生不息。中国啤酒产业潜力巨大，其持续创新和市场拓展，将为中国经济增长和国际交流带来新的机遇。站在下一个里程碑的起点，百威集团看好中国市场、坚定投资的决心不会变，与各方携手共进、合作共赢的决心也不会变，将继续推动啤酒行业进阶与可持续发展，助力建设一个更美好的中国和更光明的未来。

(责编：曹淼、李源)

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